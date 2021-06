‘Yaşıtlarım oyun oynarken ben çalışıyordum’

İş insanı ve manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Esquire dergisinin Yaz sayısına konuştu...

Küçük yaştan beri bitmek bilmeyen bir tempo ile iş hayatının içindeyim. Şu an hayatımın en üretken dönemindeyim. Bilişimden teknolojiye, sağlıktan tarıma her alana yatırım yapıyorum. Türkiye'nin yerli ve milli kripto para borsası Ascoindex'i kurdum. Hedefim bu borsanın ABD'de işlem görmesini sağlamak. En büyük işim; hep daha fazla öğrenmek ve kendimle yarışmak. 14 yaşından beri dünyayı dolaşıyorum. Kendimi geliştirmek ve sürekli öğrenmek bu hayatta beni en mutlu eden şey. İş hayatındaki en önemli prensibim ise çalışmak, çalışmak, çalışmak...



SOĞUKKANLI BİRİYİM

Çocuk yaşta başladığım iş hayatımda başarılarım kadar başarısızlıklarım da oldu. Hatalar yapa yapa doğruyu bulabiliyorsunuz. Başarısızlıklarımdan ders çıkardım, yılmadım. Öncelikle soğukkanlılığı elden bırakmamamız gerekiyor.

Kariyerime yeni başladığım günlerime dönsem kendime 'Anı yaşa, sakın endişelenme, gelecek korkusunu aklından at, her saniyenin tadını çıkar' derdim. 6 yaşındaki oğlum, "Ne zaman büyüyeceğim?" diye soruyor. "Hayat seni büyütecek ve bu da hiç ummadığın kadar hızlı olacak" diyorum. Yaşıtlarımın oyun oynadığı yaşta, Kapalıçarşı'da babamın kumaş toptancısı dükkanında çalışan küçük bir çocuktum. Ticaretle birlikte farklı kültürlerden insanlarla tanışmam, insanlara karşı ön yargımı kırdı. İş hayatında başarılı olmanın önündeki en büyük engel ön yargıdır.



MODA, EVİMİN İÇİNDE

Boş zamanlarımı seyahat ederek, workshop'lara katılarak geçiriyorum. Eşim Ebru (Şallı) ve çocuklarımla zaman geçirmekten keyif alıyorum. Bunun dışında teknede zaman geçiriyorum, kamp kuruyorum, spor yapıyorum. Yanımda her zaman aklıma gelenleri yazdığım bir anı defterim var. Orada anılarımı biriktiriyorum. Tarih ve sanatla ilgiliyim.

Moda evimin içinde benimle yaşıyor. Eşim zaten modanın içinden gelen biri... Kişisel stil, insanın giydiği kıyafeti yakıştırması bence. Giydiğimiz kıyafetlerin kişiliğimizi sergilediğine inanıyorum. İş hayatında daha çok koyu renkli takım elbiseler giyiyorum.

Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak, Türkiye'de uzay turizm üssü kurmaları konusunda görüşmeler gerçekleştirdik. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabilecek potansiyele sahibiz. Bulunduğumuz coğrafyada yer alan ülkelerdeki kişilerin, uzay seyahati için 17 saat sürecek bir yolculukla Florida'ya gitmek yerine Türkiye'den hareket etmeleri daha kolay olacak. Kapadokya'da uzay turizm üssü kurulması konusunda iş birliği teklifinde bulunduk. Türkiye'yi uzay turizminin merkezi yapmayı hedefliyoruz.