‘Bir de çocuğumuz olsun, daha ne isterim!’

Şarkıcı Tuğba Özerk
, 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Gökmen Tanaçar
ile Bebek
'te bulunan yalı dairesinde sade bir tören ile evlendi. Özerk düğünde, tasarımı Tuğba Yavuz
'a ait iki farklı gelinlik giydi. Özerk'in ilk gelinliği Swarovski taşlarla bezeli ve 20 kilo ağırlığındaydı. Özerk, "Her şey hayal ettiğim gibi gerçekleşiyor. Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın. Bir de çocuğumuz olursa daha ne isterim" diye konuştu. Gökmen Tanaçar ise "Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim" dedi. Eşinin kendisine çiftlik hediye ettiği dedikodularını da doğrulayan Özerk, hayalllerinin ileride çiftlik hayatı yaşamak olduğunu söyledi.