Damat Ferit düğünde ters köşe yaptı

ATV
'nin,
yapımını Süreç Film
'in üstlendiği dizisi 'Kalp Yarası
', merakla beklenen ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyiciden büyük ilgi gördü. Dizinin ilk bölüm finali sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. İlk bölümde, üç gün sonra evleneceği nişanlısı 'Hande'nin kendisini çocukluk arkadaşı 'Yaman' ile aldattığını öğrenen 'Ferit Sancakzade
', kafasını toplamak için gittiği İstanbul
'da tanıştığı 'Ayşe' ile bir anlaşma yaparak düğününe kimsenin tanımadığı bir gelinle katıldı. Antakya
'nın tüm ileri gelenlerinin katıldığı, Sancakzade ve Varoğlu ailelerinin tüm üyelerinin hazır bulunduğu düğüne 'Ayşe' ile birlikte gelen 'Ferit', herkesi şoke etti! En büyük şoku, gelinliğiyle 'Ferit'i bekleyen Hande yaşadı.
'TÜM GEÇMİŞİMİ YAKIYORUM'
'Kalp Yarası'nın merakla beklenen ikinci bölümünde "Tüm geçmişimi yakıyorum" diyen 'Ferit', başta annesi 'Azade' olmak üzere herkese karşı 'Ayşe'yi savunacak. Yaman, 'Ferit'in reddettiği 'Hande'yle yakınlaşmaya çalışırken, 'Hande'nin annesi 'Zümrüt' ise kızının ihanetinin ortaya çıkmaması için harekete geçecek.