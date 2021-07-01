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Giriş Tarihi: 1.7.2021

Gündüz locada keyif akşam plaj voleybolu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Gündüz locada keyif akşam plaj voleybolu
Mıian'dan İnter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ailesi ve kendisi gibi futbolcu olan Vedat Muriç ve ailesiyle tatil yapıyor. Futbolcular, önceki gün Torba'da kaldıkları otelin sahilinde görüntülendi. Kendileri için loca tutan grup gün boyu çocuklarıyla keyif yaptı. Çalhanoğlu, çocukları için aldığı deniz simidinin içinde renkli görüntüler verdi. Futbolculara günün ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan ve eşi de eşlik etti. Grup, akşam saatlerinde plaj voleybolu oynayıp sosyal medyada bol bol paylaşım yaptı.
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Gündüz locada keyif akşam plaj voleybolu
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