46 yaşındaki Pınar Altuğ, Bodrum'da özel yaptırdığı 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlisiyle objektiflerine yakalandı. Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı. Yeni yelkenlisiyle oldukça havalı ve mutlu görünen güzel oyuncu, dostlarıyla denizin içine attıkları yüzen iskelede saatlerce sohbet edip güneşlendi. Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.
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Pınar Altuğ ile kızı Su ilgi odağı oldu… Ege'de şov yaptı!