Şarkım sosyal medyanın diline dolandı

Yeni teklisi 'Müsaadenle' ile beğeni toplayan Rabia Tunçbilek , kariyeri ve müzik sektörü üzerine açıklamalar yaptı.Şarkının sevileceğine inanıyordum ama halka bu kadar hızlı inerek dillere dolanmasını beklemiyordum.Dijital platformlara yönelik bir şarkı yaptım ve 'Müsaadenle' ilk çıktığı günden beri katlanarak artan bir paylaşım sayısıyla ilerliyor. Tüm sosyal medyanın diline takılmış durumda. "Müsaadenle yazın hiti olacak; her yerde duyacağız" gibi birçok yorum alıyorum.Şu an yaşım gereği daha çok eğlendiğim tarzda müzik yapmak istiyorum ama canlı performanslarımı izleyenler bilir, klasikçi bir yönüm var. İlerleyen süreçte bu tarafımı ortaya çıkarmak istiyorum. En büyük hayalim, sevilen ve saygı duyulan bir sanatçı olmak.Bence çok tık alan her şarkı iyi değildir. Böyle bir kıstasım yok ama çok tık alan bir şarkı varsa muhakkak bir kitle tarafından sevilmiştir. Sosyal medya bize o dönem ne popüler ise önümüze tıklanma rakamları olarak getiriyor. Bence bir şarkının başarılı olduğunun göstergesi tek bir platform üzerindeki rakamlardan ziyade müzik dinleme sitelerinde totalde ne kadar dinlenildiği ve halka ne kadar indiğidir. Dışarı çıktığımda şarkıyı insanların söylediğini duyuyorsam, benim için, o başarılı bir projedir.Müzik sektörü, duran insanı sevmiyor. İçimdeki müzik aşkı o kadar büyük ki, bu bana bir yük gibi değil de, hayallerime doğru giden yol gibi geliyor. Bu yüzden, uzun süreli başarı elde edeceğime yürekten inanıyorum. Tatlı hırslanmalar elbette oluyor ama tamamen daha kaliteli işler yapabilmek ve sürekli üretebilmek adına.Albümlerin yeri hep ayrı olsa da, bence içinde bulunduğumuz dönem single dönemi. Kendimden örnek vermem gerekirse, 'Müsaadenle' daha dört günlükken, 'Yeni şarkı ne zaman?' diye sorular gelmeye başladı. Biz bazen tek şarkıya 6 ay - 1 yıl kadar zamanımızı veriyoruz.Bu süreçte dijital platformlar evet daha değerli hale geldi ama bence canlı konser ve etkinliklerin yeri hep ayrı kalacaktır. İnsanlarla göz göze şarkı söylemenin tadını ya da bir dinleyici olarak sevdiğiniz sanatçıyı canlı canlı dinlemenin verdiği keyfin yerini, dijital platform dolduramaz.