‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in sezon finaline damga vuran sahne: Sultan Aleaddin, Uzlag Şah’ı veliaht ilan etti!

MAİYETİNE SESLENDİ

Sultan Aleaddin divanı açarken maiyetine şu sözlerle seslendi: "Harzemşah Devleti'nin bir sultanı üç şehzadesi vardır. Düşmanlarımız ve dostlarımız uzun zamandır veliahtın kim olacağını merak edip durur. Bense oğullarımın kendini göstermesini ve kut sahibi olmalarını bekledim. Alim ve fazıl şehzadem Ak Şah, defaatle veliahtlıkta gözü olmadığını beyan etmiştir. Bu sebeple iki ağabeyinden farklı olarak o da kararımda yardımcı olmak için bu divanda bulunuyor. Celaleddin Mengüberdi ilk doğan olmanın verdiği tabi hakla orduda ve devlet işlerinde vazifeler üstlenmiş ve bunları muvaffakiyetle yerine getirmiş, yüzümüzü ağartmıştır. Sizler dahi onu veliaht olarak hazırladığımı bilmektesiniz. Lakin sultanın emrini yine çiğnemiştir. Üstelik Behram'ı zindanda öldürüp kimseye haber vermeden sarayı terk etmiştir. Bu kabul edilebilir bir kabahat değildir. Gönlüm şu anda ortadadır. Ne Celaleddin'den ne de Uzlag Şah'tan tarafım. Bunu bilerek kelam edin!"