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Giriş Tarihi: 2.7.2021 14:31 Son Güncelleme: 2.7.2021 14:38

Ece Seçkin siyah mini şortuyla şov yaptı! Sosyal medyada gündeme oturdu

Ece Seçkin siyah mini şortuyla şov yaptı! Sosyal medyada gündeme oturdu

Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı gündem oldu. Siyah mini şortu ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni topladı.

29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya sayfasından mini şortlu bir karesini paylaştı. Seçkin'in bu fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı. Instagram sayfasından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ece Seçkin, paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı gündem oldu.

Siyah mini şortu ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Öte yandan, Uzun süredir pilot Çağrı Terlemez ile ilişki sürdüren Ece Seçkin, şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

Ece Seçkin, daha önce verdiği bir röportajda sevgilisiyle 2021'in Eylül ayında evleneceğini açıklamıştı.

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Ece Seçkin siyah mini şortuyla şov yaptı! Sosyal medyada gündeme oturdu
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