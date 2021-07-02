Hababam’ın ön satışları patladı

Pandemi
süresince kapalı kalan sinema salonlarının yeniden izleyiciyle buluşmasını kutlayan Hann Yapım
, bugün vizyona giren 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
' filminin ilk gün ve tüm seanslarını ücretsiz yaparak Türkiye
'de bir ilke imza attı. Sinemaya olan özlemi bir nebze olsun dindirmeyi hedefleyen yapım şirketi, yaklaşık 10 günlük programda da ön satışların patladığını açıkladı. Filmin konusu ise şöyle: Hababam Sınıfı yaz tatiline girmiştir ve Hababam yaz tatilini evlerinde geçirmek istemez. Kıbrıs
'ta yapılacak liseler arası yaz oyunlarından haberdar olurlar. Etkinliğe Özel Çamlıca Lisesi
'ni temsilen fen lisesi bölümünden dört öğrenci katılacaktır.