‘MESAM’da tarihin en yüksek oyuyla seçimi kazandık

Türkiye
'nin ilk ve en çok üyeye sahip müzik meslek birliği olan Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
'nin (MESAM
) geçen yılın Mart ayından bu yana ertelenen Olağan Genel Kurul'u, Haliç Kongre Merkezi
'nde düzenlendi. Genel kurul sonucunda başkanlığı Recep Ergül
elde etti. Değişim ve Reform Grubu olarak seçime giren Ergül, şöyle konuştu: "MESAM'da dostluk, sevgi, barış ve projeler kazandı. Son dakikada, üç grubun bana karşı birleşmelerine rağmen MESAM tarihinin en yüksek oylarıyla bize teveccüh gösteren bütün üyelere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. MESAM'da çok güzel şeyler olacak."