Giriş Tarihi: 2.7.2021

Müjdelerin en güzeli!

"Hükümetin, hayvanları mal ve eşya olmaktan çıkaran, onları canlı bir varlık olarak kabul edip haklarını düzenleyen kanun teklifinin TBMM'ye sunulması, sanat dünyasında sevinçle karşılandı