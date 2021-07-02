Müjdelerin en güzeli!

AJDA PEKKAN
"Bu, uzun süredir beklediğimiz bir yasaydı, meclise gelmesine çok sevindim. Hayvanlara işkence edenlerin caydırıcı cezalara çarptırılması gerekiyordu. Hayvan hakları yasası
ile bunun hayata geçirilecek olması güzel bir haber."
MUAZZEZ ERSOY
"Heyecan ve umutla yıllardır beklediğimiz yasaya kavuşacağız. Yasa, caydırıcı olsun, hayvanlara zulmedenler lütfen ağır cezalar alsın."
DEMET ŞENER
"Masum canlılara acı yaşatanların artık cezasız kalmayacak olmasını destekliyorum. Bu yasa nedeniyle çok mutluyum."
BURAK ARSLAN
"Allah'ın bizlere emaneti olan canlarımız, artık anayasal olarak koruma altında. Bu karara sebep olan herkese canı gönülden şükranlarımı sunarım."
OKTAY KAYNARCA
"Uzun süredir beklediğimiz bu kanunun çıkıyor olması çok önemli bir gelişme. Kanundan sonra sıra insanları bilinçlendirmeye geliyor. Bu meseleyi iyi bir planlamayla beş yıl içinde çözeceğimize inanıyorum."
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Konuşamayan, kendini ifade edemeyen biricik dostlarımızın sesi olmak, haklarını savunmak hepimizin insanlık borcudur. Onların haklarını korumak için atılan bu adımı yürekten destekliyorum.
EDİP AKBAYRAM
"Biz, 'Bir karıncayı bile incitme' diyen kültürden geliyoruz. Hayvanları korumak insanlık görevidir. Bu açıdan hayvan hakları yasasının meclise gelmesini çok sevindirici buluyorum. Bu yasa, Türkiye'ye uluslararası alanda pozitif katkı sağlayacaktır. Unutmayalım, hayvan sevmeyen, insan da sevemez!"
YASEMİN ÖZİLHAN
"Hayvanların dili yok. Onların sesi biz olacağız. Ailemle birlikte bu yasanın sonuna kadar arkasındayım."
SELMA TÜRKEŞ
"İnsanları karşılıksız seven hayvanların haklarının kanunla korunmasını çok önemli buluyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."
FERYAL GÜLMAN
"Cumhurbaşkanımız sayesinde ivme kazanan bu kanunla hayvanların mal değil, birer can olduğunu kabullenmiş oluyoruz. Hayırlı olsun!"
PINAR SABANCI
"Hayvanlara kötü muamele yapanların ağır cezalara çarptırılması gerekiyor. Toplum olarak onları korumak ahlaki ve vicdani görevimiz."