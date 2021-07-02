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Giriş Tarihi: 2.7.2021 18:18 Son Güncelleme: 2.7.2021 18:50

Son dakika magazin haberleri... Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika magazin haberleri... Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

Son dakika magazin haberleri... Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, tepki toplamıştı. Burakcan Övüç, bugün gözaltına alındı. İşte detaylar...

Son dakika magazin haberleri...Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

ARACIN CAMINDAN DEFALARCA ATEŞ ETMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti.

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video

PAYLAŞIMI BİR SÜRE SONRA SİLDİ

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı | Video

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç(21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

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Son dakika magazin haberleri... Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı
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