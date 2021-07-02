Son dakika magazin haberleri... Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

PAYLAŞIMI BİR SÜRE SONRA SİLDİ

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

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