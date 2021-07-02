Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 2 Temmuz 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Temmuz 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Temmuz 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN TEMMUZ AYI REHBERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 2 TEMMUZ 2021 CUMA

Koç: Haftanın son mesai günü beklediğinden yoğun geçecek. Akşam saatlerinde katılman gereken davete bu yüzden geç kalabilirsin. İlişkisi yeni bitmiş bir Koç burcuysan, gün boyunca duygusal iniş ve çıkışların olabilir.

Boğa: İş yerindeki olayların dışında kalmak istiyorsun. Son günlerde artan tartışmalar, çalışma motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Aile içerisinde, doğum günü olan bir yakının için sürpriz hazırlıkları yapacaksın.

İkizler: Güne uykunu alamamış şekilde başlaman, üzerinde bir isteksizlik etkisi bırakacak. Gün içerisinde bol miktarda kafein tüketebilirsin. Uzun süredir ilişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, duygusal hayatın gelen bir mesajla hareketlenmeye başlayabilir.

Yengeç: Farklı fikirleri hayata geçiriyorsun. Yakın çevrenden gelen tavsiyelere uymak için bugün ilk adımı atacaksın. Uzun süredir beklediğin paranın hesabına geçmesi, maddi konularda seni rahatlatacak. Akşam saatlerinde sürpriz misafirlerin olabilir.