Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 2 Temmuz 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Temmuz 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Temmuz 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN TEMMUZ AYI REHBERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Haftanın son mesai günü beklediğinden yoğun geçecek. Akşam saatlerinde katılman gereken davete bu yüzden geç kalabilirsin. İlişkisi yeni bitmiş bir Koç burcuysan, gün boyunca duygusal iniş ve çıkışların olabilir.
Boğa: İş yerindeki olayların dışında kalmak istiyorsun. Son günlerde artan tartışmalar, çalışma motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Aile içerisinde, doğum günü olan bir yakının için sürpriz hazırlıkları yapacaksın.
İkizler: Güne uykunu alamamış şekilde başlaman, üzerinde bir isteksizlik etkisi bırakacak. Gün içerisinde bol miktarda kafein tüketebilirsin. Uzun süredir ilişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, duygusal hayatın gelen bir mesajla hareketlenmeye başlayabilir.
Yengeç: Farklı fikirleri hayata geçiriyorsun. Yakın çevrenden gelen tavsiyelere uymak için bugün ilk adımı atacaksın. Uzun süredir beklediğin paranın hesabına geçmesi, maddi konularda seni rahatlatacak. Akşam saatlerinde sürpriz misafirlerin olabilir.
Aslan: Olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Bu durum çevren tarafından takdir toplayabilir ve yeni fırsatlar oluşturabilir.
Başak: Yoğun bir programının olduğu bir gündesin. Akşam saatlerinde, çalışma arkadaşlarınla birlikte yemeğe gitme planların için hazırlık yapacaksın.
Terazi: Maddi konular haftanın son mesai gününde karşına geliyor. Uzun süredir almayı düşündüğün gayrimenkul için bir süre daha beklemek isteyeceksin.
Akrep: Oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Evde kaldığın uzun sürelerin ardından sosyalleşmeye yönelik adımlarını daha güçlü atıyorsun.
Yay: Güne erken başlıyorsun. Sabah saatlerinde gelen bir telefon, güne düşündüğünden erken başlamana neden olacak. Evde çıkan ufak tefek aksilikler, seni panik içerisine sokabilir.
Oğlak: Duygusal hayatında yaşanan gelişmeler programlarını erteleyebilir. İlişkisi dalgalı süreçlerden geçen bir Oğlak burcuysan, ayrılık konusu gündemine taşınabilir.
Kova: Aldığın kararlar çevren tarafından yanlış anlaşılabilir. Maddi konularda yaşadığın zor günler, gelen bir telefon ile geride kalacak. Beklediğin haberlerin, kapını çalması gün boyunca yüzünde tebessüm ile dolaşmana sebep olacak.
Balık: Günlük rutinlerine bir günlüğüne de olsa ara veriyorsun. Akşam saatlerinde arkadaşlarınla katılman gereken bir organizasyon olabilir.
BURÇLARIN TEMMUZ AYI REHBERİ
Bu ay ne kadar yoğun başladıysa, bir o kadar da yoğun devam edecek. Gök kubbe 7'den 70'e herkesin etkileneceği bir aydan geçtiğimizi vurgularken ancak ve ancak planlı olanların bu aydan istediği verimi alacağının da altını çiziyor. Dünyanın hızına yetişmeye çalışan burçlar için Temmuz ayı nasıl geçecek merak ediyorsanız, gelin buna birlikte bakalım.
KOÇ BURÇLARI
Hayata karşı olan tavrınız önemli düzeyde değişirken sıkıntıları geride bırakmak isteyeceksin. Anı yakalamaya ve geçmişi düşünmemeye ne dersin? Şansının döndüğünü fark etmen zor olmayacak.
BOĞA BURÇLARI
Kalbim kırık mı diyorsun? Son zamanlarda sık sık aklına gelen ancak iletişim kurmayı tercih etmediğin birinin bu ay seninle iletişim kurma çabalarına şahit olabilirsin. Bu ay senin için çok farklı ve unutulmaz.
İKİZLER BURÇLARI
Bu ay kendini bu kadar sıkmak ve baskı altına almanın dezavantajlarını fark edeceksin. Kendinden ödün vermeyeceğin bir süreçten geçerken, kariyerin için doğru adımlar atmak isteyeceksin.
YENGEÇ BURÇLARI
Temmuz ayında sezgilerini çokça dinleyeceksin. Dostlarınla güzel vakit geçirmek için zaman kollayacaksın. İddialı cümleler, birtakım kopuklukları beraberinde getirebilir.
ASLAN BURÇLARI
Anlamsız duyguları ve karışık hisleri geride bıraktığın bir aydasın. Sen değil miydin hayat ne kadar zor olursa olsun, mücadeleyi bırakmayan. Bu nedenle Temmuz ayında risk almak istemeyeceksin.
BAŞAK BURÇLARI
Ektiğini biçeceğin bir ayda olmak bir yana dengeli davranışlarla başarıyı göğüslemek bir yana… Temmuz ayı böyle bir ay olacak senin için. En önemlisi de korkularını mazide bırakmak olacak. Ruhunu ferahlatmak isteyeceksin.
TERAZİ BURÇLARI
Etkinliklerin bu ayki aranan ismi bizzat sen olacaksın Terazi burcu… Rahat ve özgüvenli tavırların bulunduğun ortamı daha güzel kılacak. Maddi seviyeni bir üst seviyeye çıkarmak için gözlem yapabilirsin.
AKREP BURÇLARI
Temmuz ayının ilk gününden itibaren kurduğun yeni planları ölçüp, biçip, tartacaksın. Gök kubbenin etkileri sana kendini toparlama şansı verecek. İlişkilerinde çocuk ve aile konularında yapıcı bir döneme giriyorsun.
YAY BURÇLARI
Bu ay 2021'in en keskin aylarından birini yaşayacaksın. İçindeki heyecanı uyandıracak bir aşka kalbin hazır. Peki sen hazır mısın? "Her şeyin bir nedeni vardır." Sözü dilinden düşmeyecek.
OĞLAK BURÇLARI
Bütün sorumluluklarını eritip derin bir nefes almak isteyeceksin bu ay… En çok da ailevi konulardan. İletişiminde samimiyetsiz hissettiğin kişileri etrafından uzak tutmak için elinden geleni yapacaksın.
KOVA BURÇLARI
Sosyal hayatın ve çalışma yaşamın arasındaki dengeyi kurmakta en çok bu ay zorlandığını fark edebilirsin. Aşk hayatındaki soru işaretleri yavaş yavaş dağılırken, ne istediğini daha iyi anlayacaksın.
BALIK BURÇLARI
Temmuz ayının etkisini çok farklı hissedeceksin. Bütün olumsuzluklardan sıyrılacak, en kötü olayın içinden bile umut ışığını göreceksin. Çevrendeki dedikodulara aldırmadan, hedefe odaklanacaksın.