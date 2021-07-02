Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Temmuz 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE MODA ANLAYIŞLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Sorunlar ile baş ederken kendi yöntemini kullanıyorsun. Bu durum yakın çevren tarafından yadırganabilir. Yeni taşınmış bir Koç burcuysan, evin dekorasyonu ile ilgilendiğin bugünlerde, sürpriz ziyaretçiler kapını çalabilir.
Boğa: Beslenme programını yeniden düzenliyorsun. Gideceğin tatil öncesinde, hazırlıklarını ihmal etmek istemiyorsun. İlişkisi devam eden bir Boğa burcuysan, sevgilinin arkadaş çevresiyle aranda problemler olabilir.
İkizler: Yakın çevrende, sana uygun olmayan insanları, hayatından çıkarıyorsun. Düşüncelerini olumsuz etkileyen bu kişilerden sonra, rahatladığını hissedeceksin.
Yengeç: Yakın arkadaşlarının birbirleriyle problem yaşaması en çok seni etkiliyor. Katılman gereken toplantılar, cumartesi günü de olsa seni olumsuz etkileyebilir.
Aslan: Bugün gizli konular ortaya çıkıyor. Bugün merak ettiğin bir konu hakkında arkadaşınla yaptığın konuşma, detayları öğrenmeni sağlayacak.
Başak: Evde geçireceğin bugün geçmiş konular karşına gelecek. Hayatında bir engel haline gelen bu konulardan kurtulmak isteyeceksin. Ailesiyle birlikte yaşayan bir Başak burcuysan, sorumluluklarını yerine getirmediğin gerekçesiyle uyarılar alabilirsin.
Terazi: Bugünü kendine ayırmayı düşünüyorsun. Bugün, alışverişe çıkarak kendine yeni bir şeyler almak isteyeceksin. Harcamalarındaki artış, ilerleyen günlerde seni zor duruma sokabilir.
Akrep: Yakın çevrenle olan iletişiminde problemler olabilir. Yaptığın eleştirilerin dozunun fazla kaçması, arkadaşlarının tepkisini çekebilir. Evcil hayvanı olan bir Akrep burcuysan, onu dışarıya gezdirmeye çıkarmak isteyeceksin.
Yay: Modaya olan ilgin artıyor. İnternette gördüğün bir moda sayfası, seni harekete geçirecek. Kenarda olan birikimini değerlendirmek için araştırmalarına hız vereceksin.
Oğlak: Planlarını hayata geçirememiş olmak seni huzursuz ediyor. Yakın bir arkadaşının doğum günü için hazırlıkların olabilir. Mutfağa olan ilginin bugünlerde artış göstermesi, farklı tarifler denemek isteyebilirsin.
Kova: Hafta içinin yorgunluğunu hissediyorsun. Arkadaşlarınla birlikte kahvaltıya gitme fikrini, uyuya kaldığın için kaçırabilirsin. Durumu telafi etmek isteyeceksin.
Balık: Hayatına karışılmasından hiç hoşlanmıyorsun. Bu yüzden, hayatına karışmak, seni yönlendirmek isteyen kişilere karşı, takındığın tavır değişebilir.
BURÇLAR VE MODA ANLAYIŞLARI
Modaya, stile ve tarz konularına olan bakış açıları gün geçmiyor ki değişmesin. Bu değişimdeki en önemli sebepler tüketim toplumu algısının hızlı bir biçimde hayatlara entegre olması ve çabuk fikir değiştiren, sosyal medya influencerlarına öykünen insanlık… Moda anlayışında değişmeyen şeyler de vardır. Bu kalıplar, kişinin stilini oluşturur. Bu yazımda burçların moda anlayışından bahsettim. Merak ediyorsanız, birlikte keşfedelim.
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu