Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Temmuz 2021 Cumartesi
Giriş Tarihi: 3.7.2021 00:45

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Temmuz 2021 Cumartesi

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Temmuz ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Temmuz 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLAR VE MODA ANLAYIŞLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Koç: Sorunlar ile baş ederken kendi yöntemini kullanıyorsun. Bu durum yakın çevren tarafından yadırganabilir. Yeni taşınmış bir Koç burcuysan, evin dekorasyonu ile ilgilendiğin bugünlerde, sürpriz ziyaretçiler kapını çalabilir.

Boğa: Beslenme programını yeniden düzenliyorsun. Gideceğin tatil öncesinde, hazırlıklarını ihmal etmek istemiyorsun. İlişkisi devam eden bir Boğa burcuysan, sevgilinin arkadaş çevresiyle aranda problemler olabilir.

İkizler: Yakın çevrende, sana uygun olmayan insanları, hayatından çıkarıyorsun. Düşüncelerini olumsuz etkileyen bu kişilerden sonra, rahatladığını hissedeceksin.

Yengeç: Yakın arkadaşlarının birbirleriyle problem yaşaması en çok seni etkiliyor. Katılman gereken toplantılar, cumartesi günü de olsa seni olumsuz etkileyebilir.

Aslan: Bugün gizli konular ortaya çıkıyor. Bugün merak ettiğin bir konu hakkında arkadaşınla yaptığın konuşma, detayları öğrenmeni sağlayacak.

Başak: Evde geçireceğin bugün geçmiş konular karşına gelecek. Hayatında bir engel haline gelen bu konulardan kurtulmak isteyeceksin. Ailesiyle birlikte yaşayan bir Başak burcuysan, sorumluluklarını yerine getirmediğin gerekçesiyle uyarılar alabilirsin.

Terazi: Bugünü kendine ayırmayı düşünüyorsun. Bugün, alışverişe çıkarak kendine yeni bir şeyler almak isteyeceksin. Harcamalarındaki artış, ilerleyen günlerde seni zor duruma sokabilir.

Akrep: Yakın çevrenle olan iletişiminde problemler olabilir. Yaptığın eleştirilerin dozunun fazla kaçması, arkadaşlarının tepkisini çekebilir. Evcil hayvanı olan bir Akrep burcuysan, onu dışarıya gezdirmeye çıkarmak isteyeceksin.

Yay: Modaya olan ilgin artıyor. İnternette gördüğün bir moda sayfası, seni harekete geçirecek. Kenarda olan birikimini değerlendirmek için araştırmalarına hız vereceksin.

Oğlak: Planlarını hayata geçirememiş olmak seni huzursuz ediyor. Yakın bir arkadaşının doğum günü için hazırlıkların olabilir. Mutfağa olan ilginin bugünlerde artış göstermesi, farklı tarifler denemek isteyebilirsin.

Kova: Hafta içinin yorgunluğunu hissediyorsun. Arkadaşlarınla birlikte kahvaltıya gitme fikrini, uyuya kaldığın için kaçırabilirsin. Durumu telafi etmek isteyeceksin.

Balık: Hayatına karışılmasından hiç hoşlanmıyorsun. Bu yüzden, hayatına karışmak, seni yönlendirmek isteyen kişilere karşı, takındığın tavır değişebilir.

BURÇLAR VE MODA ANLAYIŞLARI

Modaya, stile ve tarz konularına olan bakış açıları gün geçmiyor ki değişmesin. Bu değişimdeki en önemli sebepler tüketim toplumu algısının hızlı bir biçimde hayatlara entegre olması ve çabuk fikir değiştiren, sosyal medya influencerlarına öykünen insanlık… Moda anlayışında değişmeyen şeyler de vardır. Bu kalıplar, kişinin stilini oluşturur. Bu yazımda burçların moda anlayışından bahsettim. Merak ediyorsanız, birlikte keşfedelim.

Koç Burcu

  • Neşesi, coşkusu ve hayal gücü kavramlarını felsefesi edinen Koç burcu, marka kullanımından keyif alır. Gardıropları için bütçelerini zorlamaktan vazgeçmezler. Günceldir.

Boğa Burcu

  • Boğa burcunu yansıtan renkler canlı ve hareketli renklerdir. Kararlı yanları kombinlerindeki uyuma da yansır. Pastel tonları kullanmaktan hoşlanır ve spor giyimi tercih eder.

İkizler Burcu

  • Giyiminde dikkat çekmeyi başarmasının sebebi iyi bir moda takipçisi olmasıdır. Özel tasarımları kullanmaktan keyif alır. Beğendiği bir kıyafeti almak için vakit kaybetmek istemez. Aksesuar tutkunudur.

Yengeç Burcu

  • Yeri geldiğinde kendi kıyafetini dahi tasarlamaktan geri kalmayan Yengeç burcu için moda asla tesadüf değildir. Dar giyimden hoşlanmazlar, rahat parçalar tercih ederler.

Aslan Burcu

  • Cesur tarzını giyimine de yansıtır. Parlak renkleri kullanmaktan ve dikkat çekici aksesuarlar tercih etmekten geri durmaz. Kıyafet uyumu Aslan burcu için çok önemlidir.

Başak Burcu

  • Moda anlayışı tek kelime olsaydı, "Mükemmeliyetçi" olurdu. Zarif olmak bu burç içimn olmazsa olmazdır. Sadeliği ve şıklığı hafif makyajı ile birleştirir. Çiçek desenlerini ve koyu renkleri kullanmaktan hoşlanır.

Terazi Burcu

  • Klasikleşmiş algıları kırmak onun için yeni bir stil demektir. Spor giyimi klasik giyim ile harmanlayıp ortaya çok güzel işler çıkarabilir. Ayrıntı onun için çok önemlidir.

Akrep Burcu

  • Düşüncesindeki kıvraklık en uç noktaları bile görmesini sağlar. Bu sayede giyinmek için doğuştan yeteneklidir. Beyaz rengini kullanmayı çok sever. Stiline harcadığı para asla gözüne batmaz.

Yay Burcu

  • Takipçiliği ülke sınırlarını bile aşabilen Yay burçlar, konu moda olduğu zaman yapılmamışı yapmak ister. Keşfedilmemiş herkeste olmayan ürünleri tercih eder.

Oğlak Burcu

  • Bulunduğu ortamda giyimiyle konuşan burçlardan birisidir. Keskin kesimli, koyu renkli ve iddialı detaylar taşıyan kıyafetleri sever. Çanta konusunda takıntılı bir şekilde seçicidir.

Kova Burcu

  • Ruh halini giyimine yansıtan bir burç olan Kova burcu, yerine göre giyinme konusunda disiplinlidir. Özgün stiline ayak uydurur. Saat onun için vazgeçilmez bir aksesuardır.

Balık Burcu

  • Giyimdeki en önemli detayın küçük dokunuşlarda gizli olduğunu bilen Balık burçları, gösterişten uzak durmaktan hoşlanır. Deniz mavisi, yeşil ve antrasit tercih etmekten hoşlandığı tonlardır.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Temmuz 2021 Cumartesi
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