Akyarlar buluşması

Bodrum'un
yenilerinden Radisson Collection
Hotel açıldı. Ant Yapı'nın 40 milyon dolar
harcayarak açtığı otel, Bodrum
'un en güzel koylarından biri olan Akyarlar'daki Aspat'ta. Anthaven tekne park yeri ve çarşı meydanına bakan deniz manzaralı balkon ve teraslarıyla 80 adet lüks oda ve süite sahip otel; Kos Adası
'nın karşısında yer alıyor. 400 metrelik sahili olan Aspat Koyu'nda bulunan otelin en özel yanlarından biri hiç durmadan esen serinletici rüzgarı. Yetkiler, Radisson Collection'ın alakart menüsünün ididalı olduğunu belirtti. Dünya mutfağından seçeneklerin sunulduğu otelin plajında ise menüde Samsun pideleri ile Yüksek Kardeşler'in midyeleri var. Otelde ayrıca mini golf, tenis kontu ve SPA hizmeti de var.