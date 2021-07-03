Bodrum'dan İzmir'e... Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un Türkiye tatili tam gaz!

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom (44) ile iki yıl önce nişanlandığı ABD'li şarkıcı Katy Perry (36), İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum tatillerine devam ediyor.
Geceliği 10 bin TL olan Amanruya Otel'de konaklayan Orlando Bloom-Katy Perry çifti, önceki gün helikopter kiraladı, havada üç saat Bodrum turu attı. Kiraladıkları helikopterle Efes Antik Kent'e ziyarete giden ikiliyi, dönüşte kendilerini şampanya ile bekleyen otel personeli karşıladı.
Helikopterden indikleri sırada gazetecilerin olduğunu fark eden Bloom ve Perry, basın mensuplarına görüntü vermek istemedi.
Çözümü araçlarını helikoptere sıfır yanaştırmakta bulan ikiliden Orlando Bloom, gazetecileri fark edince, sevgilisine helikopterden inmemesini söyledi.
Ünlü çiftin görüntülenmemesi için büyük çaba sarf eden görevliler, elleriyle gazetecilerin önlerini kapattılar. Helikoptere sıfır yanaşan VIP araçlarına binen Katy Perry ve Orlando Bloom, daha sonra otelin yolunu tuttu.
AŞKA GELDİLER
Tatil rotasını Bodrum'a çeviren ve Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan Perry ve Bloom, önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılmıştı.
Sabah saatlerinde kısa deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih eden çift, akşama doğru kürek sörfü yapıp, kendilerini serin sulara bırakmıştı.
Deniz içerisinde bir ara aşka gelip, öpüşen çift, iskeleden çıkarak odalarının yolunu tutmuştu. Katy Perry'nin doğum kilolarından kurtulamadığı görülmüştü.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. İkili, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kalmışlardı.