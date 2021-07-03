Haberler Günaydın Haberleri Bodrum'dan İzmir'e... Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un Türkiye tatili tam gaz!
Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:32 Son Güncelleme: 3.7.2021 10:50

Bodrum'dan İzmir'e... Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un Türkiye tatili tam gaz!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum'dan İzmir'e... Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un Türkiye tatili tam gaz!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve nişanlısı oyuncu Orlando Bloom'un Bodrum tatili devam ediyor. İkili önceki gün İzmir'e geçerek Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti. Geçen yıl ağustos ayında dünyaya gelen kızları Daisy ile antik kenti gezen çifti sade giyim tarzlarından ötürü çok az kişi tanıdı. Bir ara Orlando Bloom, bir yavru kedi görünce eğilip onu sevdi.

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom (44) ile iki yıl önce nişanlandığı ABD'li şarkıcı Katy Perry (36), İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum tatillerine devam ediyor.

Geceliği 10 bin TL olan Amanruya Otel'de konaklayan Orlando Bloom-Katy Perry çifti, önceki gün helikopter kiraladı, havada üç saat Bodrum turu attı. Kiraladıkları helikopterle Efes Antik Kent'e ziyarete giden ikiliyi, dönüşte kendilerini şampanya ile bekleyen otel personeli karşıladı.

Helikopterden indikleri sırada gazetecilerin olduğunu fark eden Bloom ve Perry, basın mensuplarına görüntü vermek istemedi.

Çözümü araçlarını helikoptere sıfır yanaştırmakta bulan ikiliden Orlando Bloom, gazetecileri fark edince, sevgilisine helikopterden inmemesini söyledi.

Ünlü çiftin görüntülenmemesi için büyük çaba sarf eden görevliler, elleriyle gazetecilerin önlerini kapattılar. Helikoptere sıfır yanaşan VIP araçlarına binen Katy Perry ve Orlando Bloom, daha sonra otelin yolunu tuttu.

AŞKA GELDİLER

Tatil rotasını Bodrum'a çeviren ve Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan Perry ve Bloom, önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takılmıştı.

Sabah saatlerinde kısa deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih eden çift, akşama doğru kürek sörfü yapıp, kendilerini serin sulara bırakmıştı.

Deniz içerisinde bir ara aşka gelip, öpüşen çift, iskeleden çıkarak odalarının yolunu tutmuştu. Katy Perry'nin doğum kilolarından kurtulamadığı görülmüştü.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. İkili, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kalmışlardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'dan İzmir'e... Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom'un Türkiye tatili tam gaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA