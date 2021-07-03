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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Harbiye’de Yıldızlar Geçidi

Harbiye’de Yıldızlar Geçidi
HARBİYE Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri, 9 Temmuz'da Yıldız Tilbe ile başlıyor. Yaz boyunca sürecek olan konserler kapsamında Türkiye'nin en sevilen sanatçıları sahneye çıkacak. Tan Taşçı, Simge & Rubato, Koray Avcı, Derya Bedavacı, Gökhan Türkmen, Göksel, Teoman, Adamlar, Fatih Ürek konserleri ile hayranlarıyla buluşacak. Temmuz ve ağustos boyunca sürecek konserlerin eylül ve ekimde de devam etmesi planlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek olan konserlerde, tüm seyircilerin sağlığı için hazırlıklar tamamlandı.
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Harbiye’de Yıldızlar Geçidi
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