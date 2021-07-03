Harbiye’de Yıldızlar Geçidi

HARBİYE Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri, 9 Temmuz'da Yıldız Tilbe
ile başlıyor. Yaz boyunca sürecek olan konserler kapsamında Türkiye'nin en sevilen sanatçıları sahneye çıkacak. Tan Taşçı
, Simge & Rubato, Koray Avcı
, Derya Bedavacı
, Gökhan Türkmen, Göksel, Teoman, Adamlar, Fatih Ürek konserleri ile hayranlarıyla buluşacak. Temmuz ve ağustos boyunca sürecek konserlerin eylül ve ekimde de devam etmesi planlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek olan konserlerde, tüm seyircilerin sağlığı için hazırlıklar tamamlandı.