Hayvanlar canımız, bu karar yüreğimize su serpti

Hükümetin, hayvanları mal ve eşya olmaktan çıkaran, onları canlı bir varlık olarak kabul edip haklarını düzenleyen kanun teklifinin TBMM'ye sunması, sanat dünyasında sevinçle karşılandı. Hayvansever ünlüler, karara yönelik mesajlar yayınlamaya devam ettiler. Demet Sabancı Çetindoğan Cem Belevi gibi isimler duydukları memnuniyeti dile getirdi."Çok uzun zamandan beri beklediğimiz bir yasaydı, bizi çok heyecanlandırdı. Tüm hayvanların da insanlar gibi yaşam haklarının olduğuna inanıyorum." "CANLILAR için sevgi temel ihtiyaçtır. Sevgimizi ve şefkatimizi onların üzerinden eksik etmeyelim. Dünya onlarla güzel... Hayvan Hakları Yasası'nın TBMM'ye sunulmasına çok sevindim. Umarım kısa zamanda onaylanır. Unutmayın hayvanları sevmek, doğayı, insanı sevmektir. Her zaman dediğim gibi önceliğimiz sevgi ve eğitim olmalı. Tüm canlıları sevmeyi"BUGÜN çok mutlu bir gün. Son yılların en güzel haberi. Canımız dediğimiz hayvanlarımızın, mal olmaktan çıkıp can olarak görülmesi, kötü muamele yapacak olanlara karşı adaletin yerini bulacak olması çok sevindirici. Kutlama için köpeklerime ekstra yemek ve mamalar verdim. Bu haberi köpeklerimizle beraber ailece kutluyoruz. Yaşasın hayvan hakları yasası ve buna evet diyen her bir birey. Hayır diyenin vicdanı olmadığını düşünüyorum.""MAALESEF hayvanlara eziyet haberi almadığımız gün yok. Bugüne kadar kanunda canlı statüsünde değillerdi. Elbette yeni yasa da yeterli olmayacak, fakat caydırıcı olacak. Hayvanların kılına zarar gelsin istemiyoruz. Hepimiz doğanın bir parçasıyız. Ben iki köpek evladımı da sokaktan aldım. Keşke tüm hayvanlarını yanıma alabilsem ama imkanım yok.""BU haberi aldığımız için mutluyum. Hayvanlar dostlarımızı, kanunen de koruyacak olmamız çok önemli. Bu önemli yasanın çıkmasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.""HAYVANLAR malımız değil, canımızdır. Onların da hisleri var ve bizim gibi onlara da zarar verilince canları yanıyor. Onların da insanlar gibi sevgiye ve beslenmeye ihtiyacı var Allah hayvanlar için 'Onlar benim sessiz kullarımdır' buyurdu. Ülke genelinde devasa hayvan barınakları da istiyoruz.""HAYVAN hakları yasasının çıkmasını dörtg özle değil, milyonlarca gözle bekliyorduk, o yüzden bu bir müjde. Benim kedim Miko beni yalnızlıktan kurtardı. Onlar bize, biz de onlara muhtacız. Bu yüzden çıkacak yasayı gönülden destekliyorum."