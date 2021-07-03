Son dakika: Kartal Tibet sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanıyor

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.