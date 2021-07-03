Müge Anlı sezon finali yemeğinde sesi ile kulakların pasını sildi! Müge Anlı "Kıskanırım Seni Ben" performansı ile büyüledi!

Müge Anlı'nın sunduğu 15 yıldır devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği cinayet konularıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Hafta içi her gün yayımlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dün itibariyle sezon finali yaptı.

Başarılı sunucu, sezon finali yapan programı sonrası ekibiyle birlikte eğlence düzenledi. Sezon finali eğlencesinden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.