Haberler Günaydın Haberleri Müge Anlı sezon finali yemeğinde sesi ile kulakların pasını sildi! Müge Anlı "Kıskanırım Seni Ben" performansı ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 3.7.2021 11:35 Son Güncelleme: 3.7.2021 11:55

Müge Anlı sezon finali yemeğinde sesi ile kulakların pasını sildi! Müge Anlı "Kıskanırım Seni Ben" performansı ile büyüledi!

Müge Anlı sezon finali yemeğinde sesi ile kulakların pasını sildi! Müge Anlı Kıskanırım Seni Ben performansı ile büyüledi!

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert dün yayınlanan bölüm ile sezon finali yaptı. Ekibiyle birlikte sezon finali eğlencesi düzenleyen Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu. Eğlencede mikrofonu eline alan Müge Anlı, sahneye çıkarak 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdi. Hayranları ile bu anları paylaşan Müge Anlı sesinin güzelliğiyle övgüleri topladı. Müge Anlı, takipçilerinden "Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" gibi güzel yorumlar aldı. İşte daha öncede sesinin güzelliğiyle çok konuşulan Müge Anlı'nın "Kıskanırım Seni Ben" performansı...

Müge Anlı'nın sunduğu 15 yıldır devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği cinayet konularıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Hafta içi her gün yayımlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dün itibariyle sezon finali yaptı.

Başarılı sunucu, sezon finali yapan programı sonrası ekibiyle birlikte eğlence düzenledi. Sezon finali eğlencesinden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

Müge Anlı, ekibiyle birlikte düzenlediği gecede 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdiği videoyu "Sezon finali eğlencesi müziksiz olur mu?" notuyla Instagram hesabında paylaştı.

MÜGE ANLI SESİYLE BÜYÜLEDİ

Eğlencede mikrofonu eline alan Müge Anlı, sahneye çıkarak 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdi. Hayranları ile bu anları paylaşan Müge Anlı sesinin güzelliğiyle övgüleri topladı.

Müge Anlı Sezon finali yemeğinde sesi ile hayran bıraktı! Müge Anlı muhteşem performansı ve güzelliği ile tam puan aldı

"Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" tarzında yorumlar yapılan paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.

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Müge Anlı sezon finali yemeğinde sesi ile kulakların pasını sildi! Müge Anlı "Kıskanırım Seni Ben" performansı ile büyüledi!
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