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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Sanatçılardan açıkhava çıkarması

Sanatçılardan açıkhava çıkarması
İSTANBUL'DA kültür sanatın yeni adresi olan Maximum Uniq Açıkhava; konser, tiyatro, stand-up gösteri ve açıkhava sinema programı ile yaz aylarında İstanbullular'ı ağırlayacak. Yaz programı kapsamında 31 Temmuz'da Sagopa Kajmer, 5 Ağustos'ta Doğu Demirkol, 11 Ağustos'ta Cem Adrian, 13 Ağustos'ta Fatih Erkoç & Kerem Görsev sahneye çıkacak. Süheyl&Behzat Uygur tarafından sahnelenen 'Süt Kardeşler' oyunu da 18 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak. 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu da sahnede olacak.
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Sanatçılardan açıkhava çıkarması
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