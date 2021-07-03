Sanatçılardan açıkhava çıkarması

İSTANBUL'DA kültür sanatın yeni adresi olan Maximum Uniq Açıkhava
; konser, tiyatro, stand-up gösteri ve açıkhava sinema programı ile yaz aylarında İstanbullular'ı ağırlayacak. Yaz programı kapsamında 31 Temmuz'da Sagopa Kajmer
, 5 Ağustos'ta Doğu Demirkol
, 11 Ağustos'ta Cem Adrian, 13 Ağustos'ta Fatih Erkoç & Kerem Görsev sahneye çıkacak. Süheyl&Behzat Uygur tarafından sahnelenen 'Süt Kardeşler' oyunu da 18 Ağustos'ta tiyatroseverlerle buluşacak. 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu da sahnede olacak.