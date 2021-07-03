Selin Şekerci bombayı patlattı! İbrahim Selim ile aşk yaşadığı konuşulan Selin Şekerci'den flaş açıklama!

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.
"GÜZEL OLDUĞU KADAR FİLTRESİZ VE BİR O KADAR KOMİKMİŞ"
Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Paylaşımların ardından İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
OBJEKTİFLERE TAKILDI
Selin Şekerci, Zorlu AVM'deki alışveriş turu sonrasında meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. AVM'den ayrılırken objektiflere takılan oyuncu, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.
"EVET, HABERLER DOĞRU"
Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.