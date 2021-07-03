Selin Şekerci bombayı patlattı! İbrahim Selim ile aşk yaşadığı konuşulan Selin Şekerci'den flaş açıklama!

"GÜZEL OLDUĞU KADAR FİLTRESİZ VE BİR O KADAR KOMİKMİŞ"

Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Paylaşımların ardından İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti.