Haberler Günaydın Haberleri Selin Şekerci bombayı patlattı! İbrahim Selim ile aşk yaşadığı konuşulan Selin Şekerci'den flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:11 Son Güncelleme: 3.7.2021 10:13

Selin Şekerci bombayı patlattı! İbrahim Selim ile aşk yaşadığı konuşulan Selin Şekerci'den flaş açıklama!

Selin Şekerci bombayı patlattı! İbrahim Selim ile aşk yaşadığı konuşulan Selin Şekerci'den flaş açıklama!

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına katılmıştı. Programdan sonra Selin Şekerci hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, ünlü oyuncunun sunucu İbrahim Selim ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından Selin Şekerci, tek başına görüntülendiği Zorlu'da gazetecilerle konuştu. Şekerci, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonra kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi. Şekerci, İbrahim Selim ile aşk yaşadığı iddiasına da açıklık getirdi...

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

"GÜZEL OLDUĞU KADAR FİLTRESİZ VE BİR O KADAR KOMİKMİŞ"

Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Paylaşımların ardından İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

OBJEKTİFLERE TAKILDI

Selin Şekerci, Zorlu AVM'deki alışveriş turu sonrasında meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. AVM'den ayrılırken objektiflere takılan oyuncu, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.

"EVET, HABERLER DOĞRU"

Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.

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Selin Şekerci bombayı patlattı! İbrahim Selim ile aşk yaşadığı konuşulan Selin Şekerci'den flaş açıklama!
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