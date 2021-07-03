Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral olayında tek taraflı şiddet var! Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı soluğu savcılıkta aldı...

BANA BUNU YAPAMAZSIN!!! NOKTA.

Demem o ki, belki uç bir senaryo ama işler bu boyuta ulaşabilirdi, o zaman bu konu magazin sayfalarından, gazete kapağına dram olarak taşınırdı.

Komedi değil, trajedi olurdu. Toplum olarak, bu tür ucuz kahramanlıklara prim vermememiz gerekiyor.

Olayda tek taraflı bir şiddet var, 'Olaya maruz kalan iki kişi aklı selim davrandı, aile terbiyesi aldıkları için sakinliklerini korudu,' demek yerine niye gülüyoruz...?

Bir kadın var ortada, eski sevgilisi tarafından gözlerimizin önünce canlı yayında şiddete uğruyor. Rahatsız ediliyor. Adı Şevval diye, Türkiye güzeli seçildi diye, zaten hep mayolu geziyor, bir onunla bir bununla yaftalamalarıyla yapılanı komik mi buluyoruz!

Bunun mücadelesini tüm kadınlar birlikte verdik, veriyoruz. Altını çizerek, üstüne basa basa, büyük harflerle tekrar söylüyorum:

BEN KADIN OLARAK KARŞIMDAKİ ADAMA NE YAPARSAM YAPAYIM, CİDDEN NE YAPARSAM YAPAYIM, BANA BUNU YAŞATAMAZSIN...! NOKTA.