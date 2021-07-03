Son dakika haberi: Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan haber var! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy yüreklere su serpti!

Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız. Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah'a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun."