Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan haber var! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy yüreklere su serpti!
Giriş Tarihi: 3.7.2021 14:32 Son Güncelleme: 3.7.2021 14:51

Son dakika haberi: Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan haber var! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy yüreklere su serpti!

Son dakika haberi: Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan haber var! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy yüreklere su serpti!

"Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz haftalarda lenf kanserine yakalandığını açıklamış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Boğaç Aksoy’dan gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Aksoy, sevenlerinden dua istemişti. Tedavi görmeye başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine müjdeli haberi verdi. Aksoy, "Mücadelemiz daha bitmedi ama..." diyerek son durumunu açıkladı.

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi 'Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"HAYATA DÖRT KOLLA SARILACAĞIM"

Boğaç Aksoy yaptığı paylaşımda, şunları dile getirdi:

"Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah'ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor.

Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim. Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım.

Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız. Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah'a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun."

Bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden genç oyuncu, kemoterapi gören diğer kanser hastası vatandaşlara da acil şifalar diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan haber var! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy yüreklere su serpti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA