Top model 20 saatliğine İstanbul’a geldi

JAPON mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu, İstanbul
'da kapılarını dünyaca ünlü misafirlerle açtı. Victoria's Secret meleklerinden Candice Swanepoel
de Nobu İstanbul'un açılışı için Türkiye
'deydi. Ünlü model The Ritz- Carlton, Istanbul içinde açılan mekanı görmek için 20 saatliğine Türkiye'ye geldi. Panoramik İstanbul Boğazı
manzaralı mekanda yemek yiyen manken "Benim için çok güzel bir deneyim oldu" dedi. Güney Afrikalı top model, yemek öncesi menajeri ile terasın da keyfini çıkardı. Öte yandan dünyaca ünlü model kardeşler Gigi
ve Bella Hadid
'in babası Mohammed Hadid
de mekanın açıldığı ilk gece restoranda yemek yedi. İstanbul'a olan hayranlığı ile tanınan ünlü iş insanı çok keyifli bir akşam geçirdiğini dile getirdi.