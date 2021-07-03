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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Top model 20 saatliğine İstanbul’a geldi

Top model 20 saatliğine İstanbul’a geldi
JAPON mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu, İstanbul'da kapılarını dünyaca ünlü misafirlerle açtı. Victoria's Secret meleklerinden Candice Swanepoel de Nobu İstanbul'un açılışı için Türkiye'deydi. Ünlü model The Ritz- Carlton, Istanbul içinde açılan mekanı görmek için 20 saatliğine Türkiye'ye geldi. Panoramik İstanbul Boğazı manzaralı mekanda yemek yiyen manken "Benim için çok güzel bir deneyim oldu" dedi. Güney Afrikalı top model, yemek öncesi menajeri ile terasın da keyfini çıkardı. Öte yandan dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohammed Hadid de mekanın açıldığı ilk gece restoranda yemek yedi. İstanbul'a olan hayranlığı ile tanınan ünlü iş insanı çok keyifli bir akşam geçirdiğini dile getirdi.
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Top model 20 saatliğine İstanbul’a geldi
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