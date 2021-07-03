Üniversite mezunu kızlara anlamlı hediye

OTUZ yıldan bu yana Anadolu
'dan İstanbul
'a gelen üniversite öğrencilerine burs vererek eğitemlerine destek olan Yeküv Vakfı
, bu yıl da mezunlarını uğurladı. Yeküv çatısı altındaki bursiyer kız öğrencilerden bu yıl mezun olanlarla Kız Kıza Buluşuyoruz adıyla mezuniyet kutlaması yapıldı. Levent'teki Galatasaraylılar Lokali
'ndeki mezuniyet buluşmasına sekiz öğrenci katıldı. Tüm mezun öğrencilere Yeküv gönüllüsü olan ünlü modacı Özlem Süer
de el emeği olan kıyafetlerini mezuniyet hediyesi olarak verdi.