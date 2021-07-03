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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Üniversite mezunu kızlara anlamlı hediye

Üniversite mezunu kızlara anlamlı hediye
OTUZ yıldan bu yana Anadolu'dan İstanbul'a gelen üniversite öğrencilerine burs vererek eğitemlerine destek olan Yeküv Vakfı, bu yıl da mezunlarını uğurladı. Yeküv çatısı altındaki bursiyer kız öğrencilerden bu yıl mezun olanlarla Kız Kıza Buluşuyoruz adıyla mezuniyet kutlaması yapıldı. Levent'teki Galatasaraylılar Lokali'ndeki mezuniyet buluşmasına sekiz öğrenci katıldı. Tüm mezun öğrencilere Yeküv gönüllüsü olan ünlü modacı Özlem Süer de el emeği olan kıyafetlerini mezuniyet hediyesi olarak verdi.
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Üniversite mezunu kızlara anlamlı hediye
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