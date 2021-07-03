Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan bikinli poz

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, geliştirdiği yeni projeleriyle de adından söz ettiriyor. İlk önce Youtube kanalı açan ve burada ilişkiler ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu şimdi de albüm çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

İMAJINI YENİLEMİŞTİ

Bir süredir albüm için çalışmalarını sürdüren Boluğur, geçtiğimiz günlerde imajını da yeniledi. Yeni imajıyla fotoğraf koyan ünlü oyuncu fotoğrafın hemen altına "Tatile giriş saçım" notunu da ilave etmişti.