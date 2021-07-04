Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mezuniyet kıyafeti olay yarattı! Sosyal medyanın diline düştü!

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu şimdi de mezuniyet gecesi için tercih ettiği kıyafetle gündemde. Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Mezuniyet töreninde tercih ettiği derin yırtmaçlı eteğiyle gündem olan genç kız, şimdi de mezuniyet gecesinde giydiği kıyafetle gündemde. Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki küçük kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Instagram'dan mezuniyet fotoğrafını paylaşan Derin'in yırtmacı ise çok konuşuldu.

Derin Talu, şimdi de mezuniyet gecesi için giydiği iddialı elbiseyle gündemde.

Siyah çapraz ipli kalça kısmına kadar açık olan elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan genç kızın fotoğrafına ablası Deren Talu ve annesi Defne Samyeli kalpli emojiler bıraktı.

DERİN TALU'NUN MEZUNİYET KIYAFETİ TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Derin'in mezuniyet için tercih ettiği kıyafet sosyal medyanın diline düştü.

Kalçasına kadar olan yırtmaçlı elbise giyen Derin Talu birçok sosyal medya kullanıcısından yaşına uygun giyinmediği yönünde eleştiri aldı.