Funda Arar ve Kubat’la sezon açılışı yapıldı

Önceki akşam Yalıvakavak'taki Günay'da sahneye çıkan Funda Arar ile Kubat konserine ilgi büyüktü. Aylar sonra ilk kez sevenleriyle buluşan Arar, hayranlarını "Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim. Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkartacağız" dedi. Sanatçının bu sözleri alkışlarla karşılandı. Aynı akşam Bengü de sahnedeydi. Hamileliğinin dördüncü ayında olan sanatçı, "Doğuma kadar sahnelerdeyim" dedi.

Günay Restaurant, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta Funda Arar ve Kubat ile kapılarını açtı. Arar "Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim. Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkartacağız" dedi.