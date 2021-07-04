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Giriş Tarihi: 4.7.2021 11:56 Son Güncelleme: 4.7.2021 11:56

Funda Arar ve Kubat’la sezon açılışı yapıldı

Funda Arar ve Kubat’la sezon açılışı yapıldı

Pandemi kısıtlamaları kalktı, Bodrum’da tatilciler eğlenceye koştu. Önceki akşam Yalıvakavak’taki Günay’da sahneye çıkan Funda Arar ile Kubat konserine ilgi büyüktü. Aylar sonra ilk kez sevenleriyle buluşan Arar, hayranlarını “Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim. Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkartacağız” dedi. Sanatçının bu sözleri alkışlarla karşılandı. Aynı akşam Bengü de sahnedeydi. Hamileliğinin dördüncü ayında olan sanatçı, “Doğuma kadar sahnelerdeyim” dedi.

Pandemi kısıtlamaları kalktı, Bodrum'da tatilciler eğlenceye koştu.

Önceki akşam Yalıvakavak'taki Günay'da sahneye çıkan Funda Arar ile Kubat konserine ilgi büyüktü. Aylar sonra ilk kez sevenleriyle buluşan Arar, hayranlarını "Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim. Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkartacağız" dedi. Sanatçının bu sözleri alkışlarla karşılandı. Aynı akşam Bengü de sahnedeydi. Hamileliğinin dördüncü ayında olan sanatçı, "Doğuma kadar sahnelerdeyim" dedi.

Günay Restaurant, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta Funda Arar ve Kubat ile kapılarını açtı. Arar "Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi çok özledim. Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkartacağız" dedi.

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Funda Arar ve Kubat’la sezon açılışı yapıldı
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