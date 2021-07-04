Tiyatro dünyası ayaklandı! izmir’deki şaibeli sınav yenilensin!

'TİYATRO KURUMU LEKELENİYOR'

İzmir Şehir Tiyatrosu'na ekip kurmak için düzenlenen şaibeli seçmeler nedeniyle, belediye başkanı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor. Torpil yapıldığı gerekçesiyle sosyal medyada fiyasko olarak nitelendirilen seçmelerle ilgili tiyatrocular da topa girdi. Kemal Başar, "Sınav yeni bir şartname ile yeniden yapılmalı, adalet sağlanmalı", Behzat Uygur, "Saçma sapan seçimler Şehir Tiyatrosu kurumunu lekeledi eleştirisine katılıyorum" dedi. Aylin Kontante, "Bu sınav usulüne uygun mu?", Şahin Irmak ise "İddialarla ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" diye sordu.