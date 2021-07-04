Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 4 Temmuz 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Temmuz 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Temmuz 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK - SOSYAL MEDYA SARMALI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 4 TEMMUZ 2021 PAZAR

Koç: Yorgun olman, pazar gününü evde geçirmene neden olacak. Evli bir Koç burcuysan, kahvaltı için eşinin hazırladığı sürpriz, seni mutlu edecek.

Boğa: Yeni fırsatlarını kendin oluşturmak istiyorsun. Boş vakitlerini değerlendirmek için hobi edinmeyi düşüneceksin. Akşam saatlerinde yakın bir arkadaşının düğününe katılmak için hazırlıklarına hız vereceksin.

İkizler: Yoğun iş programın tatil yapmana engel oluyor. Günü birlik tatil planları için harekete geçebilir, kısa mesafeli rotalar seçebilirsin. Yalnız bir İkizler burcuysan, yakın çevrenden bir kişiden gelecek aşk itirafı seni çok şaşırtacak.

Yengeç: Sosyal medyaya olan ön yargıların artıyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin davranışları düşüncelerini etkilemiş olabilir. Sinema gecesi için yaptığın planlar, evdeki ani tadilat gelişmeleri ile bozulabilir.