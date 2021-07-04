Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 4 Temmuz 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Temmuz 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Temmuz 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK - SOSYAL MEDYA SARMALI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yorgun olman, pazar gününü evde geçirmene neden olacak. Evli bir Koç burcuysan, kahvaltı için eşinin hazırladığı sürpriz, seni mutlu edecek.
Boğa: Yeni fırsatlarını kendin oluşturmak istiyorsun. Boş vakitlerini değerlendirmek için hobi edinmeyi düşüneceksin. Akşam saatlerinde yakın bir arkadaşının düğününe katılmak için hazırlıklarına hız vereceksin.
İkizler: Yoğun iş programın tatil yapmana engel oluyor. Günü birlik tatil planları için harekete geçebilir, kısa mesafeli rotalar seçebilirsin. Yalnız bir İkizler burcuysan, yakın çevrenden bir kişiden gelecek aşk itirafı seni çok şaşırtacak.
Yengeç: Sosyal medyaya olan ön yargıların artıyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin davranışları düşüncelerini etkilemiş olabilir. Sinema gecesi için yaptığın planlar, evdeki ani tadilat gelişmeleri ile bozulabilir.
Aslan: Davranışlarınla çevrenin tepkisini çekiyorsun. İkili ilişkilerde takındığın tavır tartışmalara sebep olabilir. Akşam saatlerinde kendinle baş başa kaldığında verdiğin kararları sorgulayacaksın.
Başak: Evde geçirmek istediğin bugünde farklı aktiviteler deneyeceksin. Daha önce denemediğin tarifleri denemen, farklı bir tecrübe olacak.
Terazi: Evli bir Terazi burcuysan, güne dışarda bir kahvaltı ile başlamak isteyeceksin. Arkadaşlarınla görüşmeye yönelik planların için gün boyunca telefon elinden düşmeyecek.
Akrep: Sabah saatlerinde evde çıkacak tadilat işleri, tatil planlarını bölebilir. Ama sen yine de olaylara soğukkanlı bir şekilde yaklaşacaksın.
Yay: Ailenle olan iletişimin yeniden güçleniyor. Ailesinden ayrı yaşayan bir Yay burcuysan, bugün sürpriz ziyaretin, onları mutlu edecek.
Oğlak: Gün senin için hareketli geçecek. Evinde uzun süredir düşündüğün değişim için bugün harekete geçiyorsun. Evli bir Oğlak burcuysan sorunları çözmek için ilk adımı atacaksın.
Kova: Alım satım konuları için araştırmaların hız kazanıyor. Uzun süredir almayı düşündüğün araba için imkanları sorgulayacaksın. Aşkta üçüncü kişilere dikkat!
Balık: Duygusal yaşantın bugün ön plana çıkıyor. İlişkisi bitmiş bir Balık burcuysan eski sevgilinin sosyal medya hesaplarını yakından takip edeceksin.
AŞK - SOSYAL MEDYA SARMALI
Günümüz aşkları o eski nadide niteliğini kaybetmeye yüz tutuyor maalesef. Birçok aşk sosyal medyadan başlayıp yine burada son buluyor. Klasikleşen şu sözü söylemeden edemeyeceğim; "Nerede o eski aşklar." İşte tam olarak bu durumu yaşadığımız bir döngüden geçiyoruz. Kendimize ister istemez aşkın değiştiğini soruyoruz. Sormakta da haksız değiliz çünkü…
Hisler Ekranlara Sıkıştı
Teknolojiye hapsolan bu güzel his, birkaç beğeni, emojiler, ifadeler, gifler ve kısaltmalı konuşmalara maruz kalmış durumda. Hal böyle olunca bu tarz ilişkilerin uzun ömürlü olmayacağını öngörmek de zor değil. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok değil mi? Bununla beraber tıpkı zaman zaman kopan internet gibi, karşısındaki kişiyle iletişim kurmaya çalışırken kopukluk yaşayanların sayısı da çok oluyor. Özellikle güven duygusunun her geçen gün daha da sarsılması ile gerçek duygulardan asla emin olamıyoruz. Çünkü hissettiğimiz soyut duyguları yine özünde soyut olan bir ortamda hissettirmeye çalışıyoruz. Gelin bugün beraber aslında hepimizin bildiği ancak son yıllarda yaşanma ihtimali çok düşük olan beğenme belirtilerine bakalım.
Kendiniz Olmaktan Korkmayın!
Akıldaki en önemli sorulardan olan karşıdaki insanın hakkımızda ne düşündüğü ve hislerimizi nasıl anladığı cevaplamak için sayfalar dolusu kelime gerektiren bir şey. Burada odaklanılması gereken detay, gerçek hayattaki kişiliğinizi sosyal medyaya nasıl taşıdığınız. Çünkü yapılan en büyük hatalardan birisi olmayan birisi gibi gibi davranmaktır. İnsanı bağlayan doğallık ve samimiyettir, kendiniz olmaktan korkmak niye?
Aşka Sosyal Medyayı Bulaştırmak
Aşkın özünde yapaylık yoktur. Doğallık bu güzel duygunun temel taşıdır. Her ne kadar teknoloji toplumu olsak da Kova Çağı'nın yoğunluğu arasında yüz yüze gelmeye vakit bulamadığımızı düşünsek de mutlu olmak için biraz yorulmaktan ve sorumluluk almaktan kaçmamanız gerekiyor.