Müge Anlı 23 cinayeti çözdü 930 aileyi kavuşturdu

Geçtiğimiz cuma sezon finaliyle ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 13 sezonluk ekran macerasında toplamda 3 bin 212 kaybı buldu. Müge Anlı ve ekibi bu sezon faili meçhul 23 cinayeti aydınlattı, kaybolan 157 kişiyi sevdikleriyle bir araya getirdi. Birbirlerinden ayrı düşmüş, birbirine hasret 930 aileyi kavuşturdu. Türkiye'nin her yerinden gelenlerin sesi olan Anlı, bu sezon 181 olayı çözdü. Kaybolma riski yüksek vatandaşları güvence altına almak için başlattığı Sevgi İzi projesi ile kayıpları kısa süre içinde buldu. 60 bine yakın vatandaşa Sevgi İzi uygulaması yaptı. Öte yandan kayıp can dostlarımızın yuvalarına sağ salim kavuşturulması için 2017 yılında başlattığı Pati Buldular projesiyle 530 can sıcak yuvalarına döndü. Hayırseverlerin bağışıyla gelen 18 bin 753'ü tekerlekli, 2 bin 609'u akülü olmak üzere toplam 21 bin 362 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 15 bin 74 öğrenciye; kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.



PANDEMİDE ÖĞRENCİLERE 95 TABLET, 302 BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 bilgisayar gönderildi. Bununla birlikte fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı desteklerinde de bulunuldu. Müge Anlı ve Dostları markasıyla Türkiye'nin en büyük aşevi filosu kuruldu. 3 sabit, 40 mobil olmak üzere toplamda 43 aşevinin izleyici destekleriyle yine ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı.

13 SEZONDA TOPLAM 3 BİN 212 KAYIP VATANDAŞI BULDU



BU SEZON FAİLİ MEÇHUL 23 CİNAYETİ AYDINLATTI



KAYBOLAN 157 KİŞİYİ, SEVDİKLERİNE TESLİM ETTİ



BİRBİRİNE HASRET 930 AİLEYİ KAVUŞTURDU



181 OLAYI ÇÖZÜME ULAŞTIRDI



'PATİ BULDULAR' PROJESİYLE 530 CAN YUVASINA DÖNDÜ



TOPLAM 21 BİN 362 TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI



15 BİN 74 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE VE GİYECEK YARDIMI YAPTI



TOPLAM 43 AŞEVİ KURDU