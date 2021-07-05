Sanatçılar artık seyirciyle göz göze diz dize

Popçu Simge Sağın, Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrasıyla Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
Simge'den senfonik konser
Senfonik ve akustik konserlere devam edeceğini belirten şarkıcı, "Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinin bir araya geldiği orkestra eşliğinde başarılı bir konser verdik. Antalyalıların yoğun ilgisine teşekkür ederim. Bu alkışlar doğru yolda olduğumun göstergesi" dedi.
'Şarkı söylemeyi unuttuk, alkış istiyoruz'
Gece hayatının sevilen ismi Cenk Eren, Yalıkavak'taki Günay Restaurant'da sevenleriyle buluştu. Barış Manço şarkılarıyla programına başlayan Eren, "Pandemiden dolayı şarkı söylemeyi unuttuk, bizi biraz alkışlar mısınız?" diyerek kendisini dinlemeye gelen misafirlerine espri yaptı.
Konserlere Bursa'dan start verdi
Ünlü şarkıcı Merve Özbey kısıtlamalar sonrası başlayan konserler serisinin açılışını Bursa'da yaptı. Geçtiğimiz akşam Makara Bademli isimli mekanda sahneye çıkan Özbey, şarkıları ve enerjisiyle izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.
TAM GAZ DEVAM
Ünlü şarkıcı, hafta boyunca Çeşme, Balıkesir, Ankara ve Bodrum'da da sahne alacak.
6 yeni şarkısını söyledi
Şarkıcı Hande Ünsal, önceki gün Çeşme Tren Port'ta konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünsal, uzun süre sonra ilk kez sahne almanın heyecanını yaşadığını belirterek "Pandemide altı şarkı yaptık, o şarkıları ilk kez seyircilerle göz göze, diz dize seslendireceğim" dedi. Bir sonraki konserin Ankara'da olacağını söyleyen Ünsal, "Oradan da Bursa'ya geçeceğiz. Müthiş bir repertuvar hazırladık. Konserlere tam olarak hazırız" dedi.