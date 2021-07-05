Sanatçılar artık seyirciyle göz göze diz dize

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Ünlü şarkıcı, hafta boyunca Çeşme, Balıkesir, Ankara ve Bodrum'da da sahne alacak.



6 yeni şarkısını söyledi

Şarkıcı Hande Ünsal, önceki gün Çeşme Tren Port'ta konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünsal, uzun süre sonra ilk kez sahne almanın heyecanını yaşadığını belirterek "Pandemide altı şarkı yaptık, o şarkıları ilk kez seyircilerle göz göze, diz dize seslendireceğim" dedi. Bir sonraki konserin Ankara'da olacağını söyleyen Ünsal, "Oradan da Bursa'ya geçeceğiz. Müthiş bir repertuvar hazırladık. Konserlere tam olarak hazırız" dedi.