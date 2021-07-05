Son dakika: Ünlü müzisyen İlyas Tetik yaşamını yitirdi! Muazzez Ersoy: İlyasım... Ne diyeceğimi bilmiyorum!

Geçtiğimiz hafta bayram ve sonrasında TRT Müzik'te İlyas Tetik ile birlikte olacaklarını ifade eden usta sanatçı Muazzez Ersoy da keman virtüözü Tetik'in ölüm haberi ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ersoy, 'İlyasım' açıklamasıyla paylaştığı mesajında, "Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli üstad bir müzik adamını değil dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" dedi.