Bir Milyon Canlı Para yarışmasına katılan Berker Yiğiter ve Asım Çeker hatalı sorudan 45 bin TL tazminat kazandı!

Programda 2014 yılı Haziran ayında Yiğiter ve Çeker yarıştı. 8 soruluk yarışmada 1 milyon lira için yarışan gençler, yarışma sonrasında beşinci soru ile ilgili bir hata fark etti. 'Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı kanunu çıkmadan önce kullandığı soyadı hangisidir' şeklindeki beşinci soruda, Soylu, Öz ve Önder seçenekleri yer aldı. Soruya cevap vermeden 600 bin liraları olan ikili, 'Önder' şıkkına 350 bin 'Öz' şıkkına ise 250 bin lira koydu. Doğru cevabın Öz çıkmasıyla birlikte yarışmacılar yollarına 250 bin lira ile devam etti.