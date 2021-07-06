Bir Milyon Canlı Para yarışmasına katılan Berker Yiğiter ve Asım Çeker hatalı sorudan 45 bin TL tazminat kazandı!

Bir televizyon kanalında 2010-2014 yılları arasında yayınlanan Engin Altan Düzyatan, Mesut Yar ve Murat Başoğlu'nun ayrı ayrı sunuculuğunu üstlendiği 'Bir Milyon Canlı Para' yarışması ilgili emsal bir karar verildi. Yarışmada sorulan sorunun hatalı olduğunu fark eden yarışmacılar Berker Yiğiter ve Asım Çeker yapım şirketine tazminat davası açtı. Sorunun hatalı olduğu bilirkişi tarafından ortaya çıkarılınca, yapım şirketinin ikiliye 45 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Programda 2014 yılı Haziran ayında Yiğiter ve Çeker yarıştı. 8 soruluk yarışmada 1 milyon lira için yarışan gençler, yarışma sonrasında beşinci soru ile ilgili bir hata fark etti. 'Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı kanunu çıkmadan önce kullandığı soyadı hangisidir' şeklindeki beşinci soruda, Soylu, Öz ve Önder seçenekleri yer aldı. Soruya cevap vermeden 600 bin liraları olan ikili, 'Önder' şıkkına 350 bin 'Öz' şıkkına ise 250 bin lira koydu. Doğru cevabın Öz çıkmasıyla birlikte yarışmacılar yollarına 250 bin lira ile devam etti.
Final sorusuna kadar devam eden ikili yarışmadan 100 bin lira kazanarak ayrıldı. Yarışma bittikten sonra beşinci soruyla alakalı araştırma yapmaya başlayan Yiğiter ve Çeker, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı kanundan önce soyadı kullanmadığı kanaatine vardı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak sorunun hatalı olduğunu, hak kaybı yaşadıklarını ileri sürerek yarışma programının yapım şirketlerine 50 bin liralık tazminat davası açtı.
SORU HATALI ÇIKTI
Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda 'Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kanunda yer alan bir cümlenin yanlış anlaşılmış olduğu, Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan meclis binasında araştırma yapıldığında kanun maddesinde yer alan 'Kemal ÖZ adlı' ifadesi aslında 'öz adı Kemal olan' olduğu anlaşılmıştır' denildi.
DAVAYI KAZANDILAR
Beşinci sorunun hatalı olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmesinin ardından kazanç kaybı hesaplandı.Yiğiter ve Çeker'in yarışmadan 125 bin lira ile ayrılacağı istatistikler arasında yer aldı. Dava, eksik hususların giderilmesiyle beraber geçen gün karara bağlandı. Mahkeme, yarışmadaki hatalı soruya karşılık olarak yapım şirketlerinin Yiğiter ve Çeker'e 45 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.