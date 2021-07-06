Cioman (Cihan Emre Erdoğan): Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var!

YouTube nasıl gidiyor?

Çok iyi gidiyor. Tepkiler de çok güzel. Birkaç ay önce 'YouTubecu' olacağım diyordum zaten :) Gerçekten de oldum.

"TİKTOK VİDEOLARIMI ÇEKMEK 3-4 SAATİMİ ALIYOR"

TikTok mu daha ağır basıyor, YouTube mu?

YouTube'a içerik çekerken gerçekten bir şeyleri başardığımı hissediyorum. Zamanını ayırıyorsun, 1-2 saat harcıyorsun. Gerçekten bir iş yaptığını hissediyorsun. TikTok'ta öyle değil. Ama benim bazı TikTok videolarımı çekmek de 3-4 saat sürüyor.