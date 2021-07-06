Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor mu? Güzel oyuncu açıkladı

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ı soran muhabirlere Şahin, "Şu an Kanada'da, milli takımın ile beraber. Her şey çok güzel gidiyor." cevabını verdi. Yaz sonu evlenecekleri iddiasının sorulması üzerine oyuncu, "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek güldü.