Güzel sesi olmasa kimse tanıyamayacaktı! Yıldız Tilbe basma fistan ve şalvarıyla tatilde…

Pop ve fantezi müziğin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, tatil için termal suları ile ünlü Afyonkarahisar'ı tercih etti.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sıfır makyaj ve gündelik kıyafetlerle mini konser verdi

Tilbe birçok romatizmal hastalığa iyi geldiği için tercih edilen İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl'deki bir otele yerleşti.