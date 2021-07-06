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Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:18 Son Güncelleme: 6.7.2021 14:18

Güzel sesi olmasa kimse tanıyamayacaktı! Yıldız Tilbe basma fistan ve şalvarıyla tatilde…

İHA
Güzel sesi olmasa kimse tanıyamayacaktı! Yıldız Tilbe basma fistan ve şalvarıyla tatilde…

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sıfır makyaj ve gündelik kıyafetler ile mini konser verdi. Yıldız Tilbe tatil için Gazlıgöl’ü tercih etti. Yıldız Tilbe, giyim tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız Tilbe, basma fistan ve şalvarıyla ilgi odağı oldu. Yıldız Tilbe’yi karşısında görenler tanımakta zorluk çekti. Tilbe, dillerden düşmeyen ‘Çabuk Olalım Aşkım’ şarkısını seslendirdi. Yıldız Tilbe’nin bu hali kısa sürede sosyal medyada trend oldu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, yaz tatili için geldiği Afyonkarahisar'da kaldığı Gazlıgöl'deki otelde müşterilere mini konser verdi. Tilbe'nin söylediği 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısı müşterilerde tarafından uzun süre alkışlandı.

Pop ve fantezi müziğin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, tatil için termal suları ile ünlü Afyonkarahisar'ı tercih etti.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sıfır makyaj ve gündelik kıyafetlerle mini konser verdi

Tilbe birçok romatizmal hastalığa iyi geldiği için tercih edilen İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl'deki bir otele yerleşti.

Tilbe'yi karşılarında gören otel çalışanları ve müşterileri fotoğraf çektirmek için bir birleri ile yarıştı.

Müşterilerin şarkı isteğini de geri çevirmeyen Tilbe, dillerden düşmeyen 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendirdi.

Tilbe ayrıca gündelik kıyafetleri ve makyajsız haliyle görüntülendi. Tilbe'nin birkaç gün daha Gazlıgöl'de kalacağı öğrenildi.

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Güzel sesi olmasa kimse tanıyamayacaktı! Yıldız Tilbe basma fistan ve şalvarıyla tatilde…
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