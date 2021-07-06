Hatalı sorudan 45 bin TL tazminat kazandılar

TV'DE 2014'te yayınlanan 'Bir Milyon Canlı Para
' adlı yarışmaya katılan Berker Yiğiter
ve Asım Çeker
'in hatalı soru iddiasıyla açtıkları dava sonuçlandı. 'Mustafa Kemal Atatürk
'ün soyadı kanunu çıkmadan önce kullandığı soyadı hangisidir?' şeklindeki soruda, Soylu, Öz ve Önder seçenekleri vardı. Yarışmada doğru cevabın Öz olduğu söylendi. Yiğiter ve Çeker, sonra yaptıkları araştırmada Atatürk'ün soyadı kanunundan önce soyadı kullanmadığı kanaatine vardı, yapım şirketine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi sorunun hatalı olduğunu belirtip raporunda 'Kanun maddesinde yer alan 'Kemal Öz adlı' ifadenin aslında 'öz adı Kemal olan' olduğu anlaşılmıştır' ifadesini kullandı. Yiğiter ve Çeker'e 45 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.