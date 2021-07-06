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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Hatalı sorudan 45 bin TL tazminat kazandılar

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Hatalı sorudan 45 bin TL tazminat kazandılar

Berker Yiğiter ve Asım Çeker, 2014’te yayınlanan Bir Milyon Canlı Para adlı yarışmaya katıldı. İkiliye ‘Atatürk’ün, Soyadı Kanunu çıkmadan önce kullandığı soyadı hangisidir?’ sorusu yöneltildi. Programda doğru cevabın Öz olduğu söylendi. Ancak ikili, Atatürk’ün soyadı kanunundan önce soyadı kullanmadığını belirtip yapım şirketine dava açtı. İkili, 45 bin lira tazminat kazandı

TV'de 2014'te yayınlanan 'Bir Milyon Canlı Para' adlı yarışmaya katılan Berker Yiğiter ve Asım Çeker'in hatalı soru iddiasıyla açtıkları dava sonuçlandı. 'Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı kanunu çıkmadan önce kullandığı soyadı hangisidir?' şeklindeki soruda, Soylu, Öz ve Önder seçenekleri vardı. Yarışmada doğru cevabın Öz olduğu söylendi. Yiğiter ve Çeker, sonra yaptıkları araştırmada Atatürk'ün soyadı kanunundan önce soyadı kullanmadığı kanaatine vardı, yapım şirketine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Bilirkişi sorunun hatalı olduğunu belirtip raporunda 'Kanun maddesinde yer alan 'Kemal Öz adlı' ifadenin aslında 'öz adı Kemal olan' olduğu anlaşılmıştır' ifadesini kullandı. Yiğiter ve Çeker'e 45 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
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Hatalı sorudan 45 bin TL tazminat kazandılar
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