İtalya’dan Doğubayazıt’a sanat köprüsü

Türkiye
'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi
'ye imza atan Hikmet Eraslan
'ın koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.
Eraslan, "İtalya'dan Doğubayazıt'a tam anlamıyla bir sanat köprüsü kurduk. Sanatın güzelliklerini doğduğum topraklara taşımaktan çok mutluyum" dedi. Ağrı
Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımı ile gerçekleştirilen sergi açılışına ressam Ahmet Güneştekin
de katıldı. 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta sergisi, 3 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.