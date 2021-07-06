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Giriş Tarihi: 6.7.2021

İtalya’dan Doğubayazıt’a sanat köprüsü

İtalya’dan Doğubayazıt’a sanat köprüsü
Türkiye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi'ye imza atan Hikmet Eraslan'ın koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.

Eraslan, "İtalya'dan Doğubayazıt'a tam anlamıyla bir sanat köprüsü kurduk. Sanatın güzelliklerini doğduğum topraklara taşımaktan çok mutluyum" dedi. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımı ile gerçekleştirilen sergi açılışına ressam Ahmet Güneştekin de katıldı. 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta sergisi, 3 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
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İtalya’dan Doğubayazıt’a sanat köprüsü
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