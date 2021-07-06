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Giriş Tarihi: 6.7.2021 18:14 Son Güncelleme: 6.7.2021 18:41

Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay'ın mutlu günü!

Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay'ın mutlu günü!

Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, evlilik yolunda ilk adımı attı. Gökhan Gencebay'ın 2016 yılından itibaren birlikte olduğu Seda Han ile bugün nişanlandı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle mutluluklarını duyurdu. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise, bu mutlu anı kendi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Sevim Emre'nın paylaştığı fotoğrafın altına ünlülerden de kutlama mesajları yağdı. İşte nişandan ilk kare...

Türk müziğine damga vuran Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, muhtemelen bugün hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Türk müziğinin efsane isminin oğlu Gökhan Gencebay, bugün evlilik için ilk adımını attı.

ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU NİŞANLANDI

Kariyerine oyunculuk ile devam eden Gökhan Gencebay, 'Barbaros' dizisinin kadrosunda yer alıyordu. Dizi setine ara veren ünlü oyuncu, bugün nişanlandı.

AİLE ARASINDA SADE BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle mutluluklarını duyurdu. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise, bu mutlu anı kendi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

KUTLAMA MESAJLARI YAĞDI

Sevim Emre'nın paylaştığı fotoğrafın altına ünlülerden de kutlama mesajları yağdı.

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Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay'ın mutlu günü!
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