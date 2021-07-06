Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay'ın mutlu günü!

AİLE ARASINDA SADE BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle mutluluklarını duyurdu. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise, bu mutlu anı kendi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.