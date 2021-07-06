Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay'ın mutlu günü!

Türk müziğine damga vuran Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, muhtemelen bugün hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Türk müziğinin efsane isminin oğlu Gökhan Gencebay, bugün evlilik için ilk adımını attı.
ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU NİŞANLANDI
Kariyerine oyunculuk ile devam eden Gökhan Gencebay, 'Barbaros' dizisinin kadrosunda yer alıyordu. Dizi setine ara veren ünlü oyuncu, bugün nişanlandı.
AİLE ARASINDA SADE BİR TÖREN DÜZENLENDİ
Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle mutluluklarını duyurdu. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise, bu mutlu anı kendi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
KUTLAMA MESAJLARI YAĞDI
Sevim Emre'nın paylaştığı fotoğrafın altına ünlülerden de kutlama mesajları yağdı.