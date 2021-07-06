Şahin ve İpek arasında buzlar eriyor!

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'nin yeni dizisi 'Baş Belası
' üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Birbirine zıt cinayet büro başkomiseri 'Şahin' ve psikolog İpek'in hikayesi sosyal medyada #BaşBelası etiketiyle en çok konuşulanlar arasındaydı. Dizide 'İpek', 'Kadir'in katillerinin peşine düşmek için işbaşı yaptı ancak 'İpek'i sürpriz bekliyordu. 'Şahin', Mehmet amire 'İpek'in Kadir'le görüşmesinin de yer aldığı olay yeri tutanağını verdi, İpek'e de bürodaki son günleri olduğunu söyledi. Bu sırada bir ceset bulundu. İpek, olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Zıtlaşmalarına rağmen 'Şahin'le iyi bir ikili olan 'İpek', yaptığı araştırmayla hayatını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Şahin, İpek'i korumak için harekete geçti.