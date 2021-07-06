Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 6 Temmuz 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Temmuz 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Temmuz 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 6 TEMMUZ 2021 SALI

Koç: İşle ilgili katılman gereken bir toplantı ya da fuar söz konusu olabilir. Bu süreçte yeni insanlarla tanışabilir, ileriye dönük bağlantılar kurabilirsin.

Boğa: Bugün hiç kimseye kulak asmayıp, hoşlandığın kişiye adım atmak isteyebilirsin. Evlilik hazırlığı yapan bir Boğa burcuysan, küçük detaylarla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsin.

İkizler: Detaylar üzerinde yoğunlaşmak yerine pratik düşünmeyi tercih edeceksin. Henüz yeni olan bir ilişkinin içindeysen, mutlu bir birliktelik için biraz daha özen göstermen gerekebilir.

Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, eşinin kariyeriyle ilgili yaşanacak gelişmeyle taşınmaya karar verebilirsiniz. Arkadaşından gelecek telefonla, soluğu onun yanında alacaksın.