Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 6 Temmuz 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Temmuz 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Temmuz 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İşle ilgili katılman gereken bir toplantı ya da fuar söz konusu olabilir. Bu süreçte yeni insanlarla tanışabilir, ileriye dönük bağlantılar kurabilirsin.
Boğa: Bugün hiç kimseye kulak asmayıp, hoşlandığın kişiye adım atmak isteyebilirsin. Evlilik hazırlığı yapan bir Boğa burcuysan, küçük detaylarla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsin.
İkizler: Detaylar üzerinde yoğunlaşmak yerine pratik düşünmeyi tercih edeceksin. Henüz yeni olan bir ilişkinin içindeysen, mutlu bir birliktelik için biraz daha özen göstermen gerekebilir.
Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan, eşinin kariyeriyle ilgili yaşanacak gelişmeyle taşınmaya karar verebilirsiniz. Arkadaşından gelecek telefonla, soluğu onun yanında alacaksın.
Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, değer verdiğin kişinin yapacağı romantik sürpriz ayaklarını yerden kesecek. Kardeşinin senden destek beklemesi sonucunda, özel işlerini ertelemek zorunda kalabilirsin.
Başak: Güven duyman gereken bazı konularda sorunlarının kişisel olduğuna kendini ikna etmelisin. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysan, eski sevgiline karşı duyduğun sevginin bitmediğini anlayabilirsin.
Terazi: Maddi yaşantının kontrol altında olmasını istiyorsan, gereksiz masraflardan bugün kaçınmalısın. Unutma; her güç, sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır.
Akrep: Takıntılarının seni yönlendirmesine izin vermediğin sürece ele aldığın konuları başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirsin. Çocukların varsa, birtakım problemleri ve sıra dışı istekleri gündeme gelebilir.
Yay: Bugün süregelen ilişkileri toparlamak için ayrı bir çaba sarf edebilirsin. Çocukları olan bir Yay burcuysan, eğitimleriyle ilgili bazı kararsızlıklar gündeme gelebilir.
Oğlak: İş arayışındaysan, bugün telefonun yanından ayırmak istemeyeceksin. İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysan, gün içerisinde katılacağın toplantıda seni hiç olmadığın kadar etkileyecek biriyle tanışabilirsin.
Kova: Uzun süredir ilişkisi olan bir Kova burcuysan, ilişkini bir adım ileriye taşımak isteyebilirsin. Evliliğinde sorunların varsa, bazı detaylara fazla taktığını fark edeceksin.
Balık: Kendi işinin sahibi olan bir Balık burcuysan gelir, gider dengesi ile karışıklıklar için de kalabilirsin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Balık burcuysan, ailene duyduğun özlem artabilir.
AYRILIK KOLAY DEĞİLDİR
Her ayrılık mutlaka kötüdür ama öyle ayrılıklar vardı ki hafızanızdan kolay kolay atamazsınız. Ayrılmanın da bir yolu elbette ki var. Özellikle bir süre birlikte olduğunuz ve o süreç içerisinde hayatınızın bir parçası olan insan, biraz da olsa saygıyı hak ediyor değil mi?
İhanet
Karşınızdaki insana saygı duymuyorsanız bile kendinize saygı duymanız gerekir. İlişkinizin eski heyecanını korumadığını, rutinleştiğini düşünüyorsanız, isteklerinizi başka kişilerde aramak için ayrılık sonrasını bekleyebilirsiniz. Yürütemediğinizi söylemek emin olun daha az acı verecektir.
Sosyal Medya
Günümüzde birçok hesaba erişim imkanımız var. Bu alanlarla gerek sosyal paylaşımlarımızı gerekse özel hayatımızın en derinliklerini takipçilerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. En çok yapılan değişikliklerin başında kişisel hesaplarınızda ilişki konumunuzu değiştirmek olabiliyor. Ayrılmayı düşündüğünüz insanla net bir sonuca bağlamadan ilan verir gibi ilişkinize ait kararı bireysel sergilemeniz büyük bir hatadır. Ayrılmak 2 kişiye ait bir karar…
Ortak Arkadaşlar
Arkadaşlarınız, birçok anınıza şahit olabilir ama her şeyi bilmesi ne mümkün. Söylemek istediklerinizi aracı yoluyla iletmek yerine kararınızın arkasında durduğunuzu göstermelisiniz. Tanışmak için ortak bağlantılarınızı kullanmak bile bir yere kadar işe yarar; nasıl ilişkiyi yapılandırmak 2 kişiye aitse, ayrılıkta böyle… Sizce bunca özel an yaşadığınız insandan değil de sadece ortak zamanlar geçirdiğiniz birinden "ayrılığı" duymak ne kadar samimi bir yaklaşım?
Uzaklaşmak ve Geçmişte Yapılan Hataları Yüzüne Vurmak
İlişkinizin devam ettiği süreçte bir karar alıp nasıl uygulayacağınızı bilmediğinizde ilk aklınıza gelen uzaklaşmak olabilir. Partnerinize karşı sıcak yaklaşımlar sergilemeyeceğiniz için onun da sizden bu şekilde soğuyacağını düşünebilirsiniz. Ama aslında bütün ilgiyi kendi üzerinize çekmiş olursunuz. Kendinizi bu şekilde daha zorlayıcı ve sıkıntı yaratabilecek bir duruma sokabilirsiniz.
Sokakta Konuşmak
Kimse ayrılırken kendisine acınmasını istemez. Duygularının yoğunluğuyla ikna etmek için çeşitli yollar deneyebilir. Bunlara önlem alabilmek için kalabalık bir ortamı seçmeniz aslında bir engel değil. Başkalarından cesaret almaya çalışmanız, yersiz olacaktır. Aksine bu şekilde davranarak, çevrenize seyirlik bir durum oluşturabilirsiniz.