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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Atv’den yeni dizi: İkimizin Sırrı

Atv’den yeni dizi: İkimizin Sırrı

Atv’den bu yaz izleyiciyi ekrana kilitleyecek yeni bir dizi daha geliyor: İkimizin Sırrı! Leyla Feray, Aras Aydın ve Ahsen Türkyılmaz’ın yer aldığı dizinin afişi yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yapım bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor. Dizi bol yıldızlı kadrosuyla dikkat çekiyor

Yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz da yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan 'İkimizin Sırrı'nın çekimleri hızla devam ediyor. Cem Akyoldaş'ın yönettiği dizide başrolleri paylaşan Leyla Feray, Aras Aydın ve Ahsen Türkyılmaz'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi. Dizide Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular gibi isimler de var.
'İkimizin Sırrı'nda 'Neva Canpolat', 7 yaşındaki kızı Hayal'i hayatın güzelliklerini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak mutlu dünyaları peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.
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Atv’den yeni dizi: İkimizin Sırrı
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