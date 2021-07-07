Atv’den yeni dizi: İkimizin Sırrı

Yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz da yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan 'İkimizin Sırrı'nın çekimleri hızla devam ediyor. Cem Akyoldaş
'ın yönettiği dizide başrolleri paylaşan Leyla Feray
, Aras Aydın
ve Ahsen Türkyılmaz
'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi. Dizide Dolunay Soysert
, Tülay Günal
, Engin Alkan
, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular gibi isimler de var.
'İkimizin Sırrı'nda 'Neva Canpolat', 7 yaşındaki kızı Hayal'i hayatın güzelliklerini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak mutlu dünyaları peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.