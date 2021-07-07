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Giriş Tarihi: 7.7.2021 08:02 Son Güncelleme: 7.7.2021 08:06

Birce Akalay’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Taze aşıklar ilk kez böyle görüntülendi!

Birce Akalay’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Taze aşıklar ilk kez böyle görüntülendi!

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan ve sonrasında oyunculuğa yönelen Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile objektiflere yakalandı. Oyuncu Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi. Taze aşıklar önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda eğlendi. Birce Akalay, mekan çıkışında yeni ilişkisiyle ilgili konuşmak istemedi.

Güzel oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu Birce Akalay, aradığı aşkı buldu. Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile görüntülendi.

Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen çiçeği burnunda çiftin, birbirlerine baktığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

Birce Akalay, mekan çıkışında yeni ilişkisiyle ilgili konuşmak istemedi.

"AYRILDIK, ARKADAŞIZ"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten" demişti. Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.

İKİ KEZ EVLENDİ

Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012'de ayırmıştı.

Akalay, 2014 yılında ise bir dönem aynı dizide rol aldığı Sarp Levendoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen ikili, üçüncü kararlarından geri adım atmamıştı.

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Birce Akalay’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Taze aşıklar ilk kez böyle görüntülendi!
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