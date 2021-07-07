Destanın fragmanı gözleri yaşarttı

GÜÇLÜ KADRO, İDDİALI DEKOR

Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olan kanlı darbe girişimini konu alan 15/07 Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı. Hain darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşüyor. Yayınlanan ilk fragman izleyiciden tam not aldı.

'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video

ATEŞE KARŞI BAYRAKLI DİRENİŞ