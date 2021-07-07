Destanın fragmanı gözleri yaşarttı

GÜÇLÜ KADRO, İDDİALI DEKOR
Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olan kanlı darbe girişimini konu alan 15/07 Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı. Hain darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşüyor. Yayınlanan ilk fragman izleyiciden tam not aldı.
'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video
ATEŞE KARŞI BAYRAKLI DİRENİŞBoğaziçi Köprüsü'ne tanklarla gelerek ateş açanlara karşı bayraklarla yürüyen vatandaşların görüntüleriyle başlayan fragmanı izleyenler, "Daha fragmanı seyrederken gözlerimiz yaşardı. Sabırsızlıkla filmi bekliyoruz" yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstleniyor.