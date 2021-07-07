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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Destanın fragmanı gözleri yaşarttı

Destanın fragmanı gözleri yaşarttı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin destansı direnişini anlatan 15/07 Şafak Vakti filminin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler, “Gözlerimiz yaşardı, filmi merakla bekliyoruz” dedi. Film, 15 Temmuz tarihinde saat 21:00’de vizyona girecek

GÜÇLÜ KADRO, İDDİALI DEKOR
Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olan kanlı darbe girişimini konu alan 15/07 Şafak Vakti filminin fragmanı yayınlandı. Hain darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşüyor. Yayınlanan ilk fragman izleyiciden tam not aldı.

'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video

ATEŞE KARŞI BAYRAKLI DİRENİŞ

Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla gelerek ateş açanlara karşı bayraklarla yürüyen vatandaşların görüntüleriyle başlayan fragmanı izleyenler, "Daha fragmanı seyrederken gözlerimiz yaşardı. Sabırsızlıkla filmi bekliyoruz" yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstleniyor.

DEV PLATO KURULDU
Film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy, 24 bin metrekare kapalı alana yeniden yapıldı.

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Destanın fragmanı gözleri yaşarttı
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