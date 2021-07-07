Eşi için mendil oyası yaptı

Ünlü sanatçı Aslı Hünel
eşi Savaş Yurtsever
'in 43. yaş gününü Aqua Florya AVM
'deki Meos Balık Restaurant'ta kutladı. İş insanı Yalçın Şahin
'in organize ettiği doğum günü etkinliğinde, Aslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel
ve şarkıcı Emirkan
da ünlü çiftin mutluluklarına ortak oldu. Özel olarak hazırlanan pastaların mumlarını dostları ile birlikte üfleyen Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever çifti, mutlulukları ile düşman çatlattı. Eşi Savaş Yurtsever'e hediye olarak ipek bir mendil hediye eden Aslı Hünel, "Oyaları maharetli ellerden çıktı. Oturup kendim yaptım. Böylesinin daha değerli olacağını düşündüm. Herşeyin en iyisini hak ediyor" dedi.