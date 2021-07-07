Hafta sonu 228 bin kişi sinemaya koştu

Sinemaseverler, kısıtlamaların kalkmasıyla, aylardır kapalı kalan sinema
salonlarına akın etti. Yüzde 50 kapasiteyle açılan sinemalar, HES kodu sorgulamasıyla salona izleyici aldı. Yasaksız ilk hafta sonunda 228 bin adet bilet satıldı.
İzleyici, en çok Hızlı ve Öfkeli 9
'a ilgi gösterdi. Film, 181 bin 692 bilet satışı yapıp 4.4 milyon lira hasılat elde etti. 21 bin 833 izleyici Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
, 9 bin 311 kişi de Cruella
filmini tercih etti. Üç günlük toplam satış, 2015 ve 2016
senelerindeki izleyici sayısını yakaladı.