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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Hafta sonu 228 bin kişi sinemaya koştu

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Hafta sonu 228 bin kişi sinemaya koştu
Sinemaseverler, kısıtlamaların kalkmasıyla, aylardır kapalı kalan sinema salonlarına akın etti. Yüzde 50 kapasiteyle açılan sinemalar, HES kodu sorgulamasıyla salona izleyici aldı. Yasaksız ilk hafta sonunda 228 bin adet bilet satıldı.

İzleyici, en çok Hızlı ve Öfkeli 9'a ilgi gösterdi. Film, 181 bin 692 bilet satışı yapıp 4.4 milyon lira hasılat elde etti. 21 bin 833 izleyici Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, 9 bin 311 kişi de Cruella filmini tercih etti. Üç günlük toplam satış, 2015 ve 2016 senelerindeki izleyici sayısını yakaladı.
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Hafta sonu 228 bin kişi sinemaya koştu
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